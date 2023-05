HLN VERKENT. Sprintersetappe met hele hoop miserie op het einde: “Er zullen zeker snelle mannen overboord gaan”

Sportief: dit een sprintrit? Ik twijfel

Toeristisch: wijn om de kop in te drinken of de kop in te slaan

Michel Wuyts: “Ik zat wat te lezen over de regio waar we nu zijn, Basilicata, en ik was verbaasd hoe groot de Franse invloed hier is geweest. Die zaten echt overal in de Middeleeuwen, tot in het zuiden van Italië toe. In aankomstplaats Melfi staan een aantal gebouwen die mee in opdracht van Karel van Anjou zijn opgetrokken. Het nationaal archeologisch museum en de burcht zijn een omweg waard voor wie in de buurt op vakantie is - die zijn uitzonderlijk mooi gerestaureerd. Dit is een van de armste en minst bezochte regio’s in Italië. De vader van Cancellara werd in Basilicata geboren, maar verhuisde naar Zwitserland om daar in de tunnels te gaan werken. Melfi is de thuishaven van pasta- en sauzenfabrikant Barilla, maar voor mij is dit in de eerste plaats de streek van een bijzondere wijn, de Aglianico del Vulture. Het was een openbaring toen ik die voor het eerst dronk. Het is een zware, straffe wijn, bijna inktzwart, de Barollo van het zuiden. Je vindt hem in de range van 10 tot 90 euro. Zowel de fles als de inhoud zijn zeer robuust: je kan jezelf de kop indrinken, maar er ook iemand de kop mee inslaan.”