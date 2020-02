Historisch: Canadese schaatser doorbreekt na 19 jaar ‘gouden’ hegemonie Nederlanders op WK afstanden RL

15 februari 2020

03u07

Bron: ANP, NOS, ISU 0 Greame Fish heeft voor een ware sensatie gezorgd op het WK afstanden in Salt Lake City. De Canadees schaatste een wereldrecord op de 10.000 meter en won als eerste niet-Nederlander ooit de titel op het WK.

Fish kon zijn geluk niet op. "Ongelooflijk, ik heb hier geen woorden voor. Het moet allemaal nog even indalen bij mij", liet de 22-jarige schaatser bij de Nederlandse publieke omroep NOS weten.

“De progressie die ik dit seizoen heb gemaakt, is niet te bevatten”, erkende Fish. “Ik moet met name Ted-Jan Bloemen en mijn coach Bart Schouten dankbaar zijn. Zonder hen had ik hier niet nu al als wereldkampioen en wereldrecordhouder gestaan.”

Fish, die internationaal nog niets had gewonnen, had een persoonlijk record staan van 12.45,29. In de voorlaatste rit liet hij de verbluffende tijd noteren van 12.33,86. Zijn landgenoot Ted-Jan Bloemen, die in 2015 het wereldrecord in bezit nam met 12.36,30, kon in de laatste rit Fish niet meer aftroeven (zilver met 12.45,01). De Duitsers Patrick Beckert behaalde het brons met een tijd van 12.47,93.

Nederlandse hegemonie doorbroken

Het is de eerste keer dat de tien kilometer bij het WK afstanden niet werd gewonnen door een Nederlandse schaatser. Sinds het WK afstanden voor het eerst werd georganiseerd in 1996 ging er altijd een Nederlander met de wereldtitel vandoor op deze afstand. Na 19 jaar is die hegemonie doorbroken.

Omdat Jorrit Bergsma en Patrick Roest er ook niet in slaagden op het podium te komen, was er eveneens voor het eerst helemaal geen Nederlandse medaille op de afstand.