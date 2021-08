“Hij is een beest": de verrijzenis van Michael Frey die maandenlang out ging zijn, maar al na twee weken weer speelt

Keiharde domper voor Antwerp, in het bijzonder voor de Zwitser, die naar verluidt de prognose meteen weglachte. ‘Never six weeks’, ‘Ik ben nooit zes weken out’, liet hij optekenen. Je bent een tank of je bent het niet. En kijk, Frey kreeg gelijk. In plaats van twee tot drie maanden was de spits... amper twee weken out. Was de oorspronkelijke diagnose te pessimistisch of verricht de Antwerpse medische staf gewoon mirakels? Feit is dat Antwerp tegen OH Leuven weer over haar Gouden Stier kon beschikken, en hij dus door het uitstel van de wedstrijd tegen Genk vorig weekend niet eens een competitiematch miste. Coach Brian Priske zette hem meteen aan de aftrap, Frey scoorde de 2-0 vlak voor rust.