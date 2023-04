“Hij huilt bij de gedachte dat hij kinderen had kunnen vermoorden”: vader van Sofian Kiyine, OHL-speler die met auto in sporthal vloog, spreekt voor het eerst

Voor het eerst heeft de vader van Sofian Kiyine, de 25-jarige middenvelder van OH Leuven die vorige week met zijn wagen in een sporthal in Flémalle belandde, gereageerd. Radouane vergezelt zijn zoon dagelijks tijdens z'n herstel: “Psychologisch is hij heel erg aangeslagen”, vertelt hij aan ‘La Dernière Heure’.

KIJK. OHL-speler Sofian Kiyine vliegt met auto in sporthal

“We begrijpen niet goed wat er is gebeurd”, vertelt Radouane Kiyine, vader van Sofian, bij ‘La Dernière Heure’. “Het is onbegrijpelijk. Sofian is een aardige, rustige jongen. Hij is geen Fangio (Formule 1-coureur uit de jaren ‘50, red.) op de weg. Hij gebruikt geen drugs en drinkt bijna nooit alcohol.”

Radouane bezoekt zijn zoon dagelijks. “Psychologisch is hij heel erg aangeslagen. Hij realiseert zich dat er een wonder heeft plaatsgevonden. Voor hem, en voor iedereen die in de sportzaal aanwezig was. Hij huilt wanneer hij eraan denkt dat hij kinderen had kunnen verwonden of vermoorden. Het is heel moeilijk.” Over de omstandigheden van het ongeval wil Radouane liever niets kwijt. Hij wacht het onderzoek af. Ondertussen heeft iedereen wel een mening klaar. “We horen allerlei zaken. Mensen denken de waarheid in pacht te hebben. Het is triest.”

Over een comeback op het veld wil Radouane het niet hebben. “Het gaat in eerste instantie om Sofian, de mens. Niet om Sofian, de profvoetballer.”

Volledig scherm De plaats van het ongeval. © rv

Het ongeval vond donderdag plaats op een verbindingsweg van Flémalle naar Luik. Op die baan geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur, het is onduidelijk hoe snel Kiyine reed op het moment van de feiten. De voetballer verloor de controle over het stuur en vloog via een rotonde - letterlijk - een aangrenzende sporthal binnen.

Op beelden is een gigantisch gat bovenaan de sporthal te zien. Als bij wonder was Kiyine de enige gewonde die bij het ongeval viel. De sportzaal Louis Melin biedt onderdak aan minivoetbal-, basketbal- en gymnastiekclubs. Op het moment van het ongeval waren er kinderen in de zaal, verdeeld over verschillende groepjes.

Kiyine raakte de kinderen gelukkig niet met z’n auto. De speler hield zelf wel enkele verschoven ruggenwervels over aan de crash. “Maar gezien de omstandigheden van het ongeval stelt hij het relatief goed”, meldt OHL. De club besliste wel om hem voor onbepaalde duur op non-actief te plaatsen. “Het neemt deze beslissing om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen.”

Volledig scherm © RV

Manager Kiyine: “Hij heeft nooit het bewustzijn verloren”

In Italiaanse media kwam Kiyines zaakwaarnemer Luciano Malagnini een paar dagen geleden al aan het woord. “Sofian woont met zijn gezin in Luik en kwam terug van een training in Leuven. Hij lette niet op, zag de rotonde niet en ging door de ruit van een sportcomplex. Godzijdank is hij in orde. Hij heeft een paar verschoven wervels, maar niets dat hem ervan weerhoudt om opnieuw te voetballen. Hij heeft nooit het bewustzijn verloren en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze hem verdoofden omdat hij zeer energiek was.” Malagnini beseft ook dat een ramp is vermeden. “Gelukkig stonden de kinderen niet meer op de plek van de crash. Het kon een bloedbad zijn.”

KIJK. Stef Willems, woordvoerder Verkeersinstituut VIAS: “Clubs kunnen spelers beter begeleiden”

Volledig scherm Kiyine in actie tegen Charleroi. © Photo News