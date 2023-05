Hij heeft er duidelijk plezier in: Vertonghen trekt er opnieuw op uit met zijn koersfiets

Vakantie voor de spelers van Anderlecht, nadat de club er niet in slaagde om de play-offs te halen. Tijd genoeg dus voor Vertonghen om de bal even in te ruilen voor de fiets. Zijn eerste tocht(je) was er één met ex-voetballer en makelaar Jelle Van Damme. Het duo reed goed 40 kilometer in iets meer dan anderhalf uur. “De kop is eraf, z’n eerste km's op de velo”, klonk het toen op het Strava-account van Van Damme. Vertonghen heeft de smaak duidelijk te pakken, want vandaag trok hij er andermaal op uit met zijn koersfiets. Dat blijkt uit beelden op zijn Instagram-pagina. De verdediger van Anderlecht onderhoudt op die manier zijn conditie, aangezien zijn seizoen nog niet helemaal afgelopen is. Op 17 en 20 juni volgen immers nog twee interlands met de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland.