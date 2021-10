“Hier schaam ik me voor”: John van den Brom over Genkse afgang na dramatisch slot tegen Eupen

Racing Genk moet de interlandbreak gebruiken om zich te bezinnen. Twee opdoffers in één week tijd. Als de nederlaag tegen Dinamo Zagreb een tik was, dan is dit een mokerslag. Racing Genk slaagt er maar niet in om een wedstrijd uit te spelen, zelfs niet met tien tegen elf. Het was tegen Union al zo en het was tegen Eupen niet anders. Vijf punten vergooid, met een man meer op het veld. Begrijpe wie begrijpen kan. “Mijn analyse van de match beperkt zich tot de laatste tien minuten”, zei Van den Brom. “Als we eindelijk die verdiende voorsprong vasthebben, verwacht ik dat we dat ook kunnen uitspelen. We zijn er niet in geslaagd, alweer niet. We hebben een gewonnen wedstrijd weggegeven. En dat is onaanvaardbaar. Ik ben al zo vaak trots geweest op die jongens, maar hier schaam ik me voor.”

‘Ein Spitzenspiel am Kehrweg’, zo kondigde de lokale speaker het duel tussen KAS Eupen en KRC Genk aan. Het werkte aanstekelijk, de mensen die er waren, hadden er zin in. Een duel met de koppositie in de Jupiler Pro League als inzet. De winnaar trok sowieso met een lekker gevoel de interlandbreak in, ‘t zou KAS Eupen worden.

Boze Muñoz

Eupen startte ook het best, puur op enthousiasme. Vandevoordt pareerde een harde knal van Nuhu in corner. Genk nam even de tijd om op toerental te komen, maar trof wel raak bij de eerste grote mogelijkheid. Knappe aanval - zoals zo vaak over de rechterkant - via Muñoz, Heynen en Ito. De Japanner legde breed voor Thorstvedt en de Noor knalde de bal via de voet van Himmelmann tegen de netten. Van den Brom had na het duel met Zagreb om iets meer zakelijkheid gevraagd: één kans, één goal. Alleen slaagde Genk er niet in om op de voorsprong verder te bouwen. Linksachter Beck drong door tot in het strafschopgebied van Genk en trapte de bal tegen de hand van Daniel Muñoz. Ongelukkig moment voor de Colombiaan, maar Put legde de bal wel op de stip. Het was geen al te beste week voor Muñoz, die tegen Dinamo Zagreb nog werd uitgesloten. Hij heeft vandaag op de vlucht richting Colombia even tijd op alles op een rijtje te zetten. Het wegwerpgebaartje richting Van den Brom bij zijn wissel in de tweede helft was overigens nergens voor nodig. Zo creëer je onrust. “Hij was boos, waarom weet ik niet. Maar ik ben ook boos, zo horen spelers niet te reageren bij een wissel.” Prevljak legde beheerst binnen.

Hardleers

Genk combineerde aardig tot de zone van de waarheid, maar daar stokte het vaak. Genk kon Ugbo, de vervanger van Onuachu, nauwelijks bereiken. Dertig seconden ver in de tweede helft toonde Ugbo dat hij wél kan kaatsen. Slimme tik op de inlopende Ito, de Samoerai sneed door de Eupense verdediging, maar de paal hield hem en Genk van een nieuwe voorsprong. Genk werd sterker en Eupen kwam er minder frequent uit. Zeker nadat ze nog een halfuur met een man minder verder moesten. Kapitein Amat haalde de doorgebroken Thorstvedt neer en mocht naar binnen. Van den Brom was klaar om het Grote Geweld in te brengen, u weet wel wie. Ook Ugbo moet Onuachu uit een ooghoek opgemerkt hebben. Hij controleerde een harde knal van Arteaga met links en werkte secuur af met rechts. Moeilijke match voor Ugbo, maar scoren bij je laatste balcontact en denkelijk matchwinnaar worden. Opdracht volbracht dus. Zo léék het althans. Tot eerst Prevljak en nadien Heris Eupen een delirium bezorgde. ‘Spitzenreiter!’, niet Racing Genk maar KAS Eupen is de voorlopige koploper in de Jupiler Pro League. En dat heeft Genk - andermaal - volledig aan zichzelf te wijten. “We zijn hardleers”, zei Van den Brom nog. “In de slotfase nam niemand zijn verantwoordelijkheid. Er was geen druk en we stonden volledig ‘open’. We hoeven niet altijd een schoonheidsprijs te winnen. Dit kost ons de zege en de koppositie.”

