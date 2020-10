Het zou een half mirakel zijn, maar Greg Van Avermaet blijft hopen op Ronde Bart Audoore

13 oktober 2020

06u47 0 Ronde van Vlaanderen De pijn is zeker nog niet weg, maar zijn blessures verbeteren elke dag. Is dat genoeg om de Ronde van Vlaanderen te rijden? Het zou een half mirakel zijn, maar Greg Van Avermaet (35) blijft hopen. “Het is moeilijk, maar het blijft Greg”, aldus ploegleider Valerio Piva.

De balans na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik was zwaar: gescheurde ligamenten in de schouder, drie gebroken ribben, een kleine breuk in een ruggenwervel en een lichte klaplong. Normaal kom je dan minstens anderhalve maand niet in actie, maar Van Avermaet wil zo graag de Ronde van Vlaanderen rijden, dat hij de beslissing over zijn forfait, of deelname, voor zich blijft uitschuiven. "Ik hoor Greg geregeld", zegt ploegleider Valerio Piva. "Zijn blessures verbeteren, maar de pijn blijft, vooral in zijn schouder. Sprinten, demarreren en aan zijn stuur trekken, blijft een probleem."

Beter nieuws is er van zijn andere blessures: de breuken zijn zeker niet erger geworden, en het probleem met die lichte klaplong is zo goed als opgelost. "Dat was in principe de gevaarlijkste blessure", zegt Piva. "Dus op dat vlak zijn we gerustgesteld."

Elke dag ietsje beter

Vandaag maakt Van Avermaet normaal een stand van zaken op voor de media. De kans dat hij de knoop voor zondag nu al doorhakt, lijkt klein. Bij CCC geven ze aan dat hij blijft hopen en dat hij elke kans, hoe klein ook, levendig wil houden. "Want elke dag gaat het ietsje beter."

Wat is dat waard? Van Avermaet heeft vorige week vooral gerust. Gisteren heeft hij een tochtje met de mountainbike gemaakt. "Zijn conditie was goed voor de val", zegt Piva. "Die zal ook niet weg zijn na een week zonder trainen. Maar stel dat hij kan meedoen, dan zal hij onmogelijk 110 procent zijn, hij zal misschien 90 procent zijn. Het is hem in het verleden niet gelukt om de Ronde te winnen aan 110 procent, ik heb Greg gezegd dat alles ook een keer kan meezitten en wie weet volstaat dat dan misschien toch."

Maar dat is helemaal dromen. De realiteit is anders, beseft Piva. "Ik vrees dat de tijd te kort zal zijn, maar dit blijft Greg Van Avermaet. Hij moet zelf beslissen, in overleg met de dokter." (BA)