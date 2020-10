Het zou een half mirakel zijn, maar Greg Van Avermaet blijft hopen op Ronde: “Ik heb de handdoek nog niet gegooid” Bart Audoore

13 oktober 2020

10u47 1 Ronde van Vlaanderen De pijn is zeker nog niet weg, maar zijn blessures verbeteren elke dag. Is dat genoeg om de Ronde van Vlaanderen te rijden? Het zou een half mirakel zijn, maar Greg Van Avermaet (35) blijft hopen. “Ik heb de handdoek nog niet gegooid.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De balans na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik was zwaar: gescheurde ligamenten in de schouder, drie gebroken ribben, een kleine breuk in een ruggenwervel en een lichte klaplong. Normaal kom je dan minstens anderhalve maand niet in actie, maar Van Avermaet wil zo graag de Ronde van Vlaanderen rijden, dat hij de beslissing over zijn forfait, of deelname, voor zich blijft uitschuiven.

“Ik ben weer een beetje aan het fietsen. Het is zo dat ik me al veel beter voel dan vorige week. Ik heb de handdoek nog niet gegooid. Dat was van in het begin ook mijn gevoel. Toen ik in Luik op de grond lag, wou ik eerst de medische uitslag en mijn gevoel afwachten. Alles laten verlopen zoals ik het zelf aanvoelde om dan laat een beslissing te nemen over de Ronde van Vlaanderen”, aldus Van Avermaet op een digitale persconferentie.

De olympische kampioen acht de kans dat hij niet start nog altijd groter dan de kans dat hij zondag wel start in Antwerpen. “Het is niet dat ik in een superconditie zit, al is de pijn draaglijk op de fiets. Ik moet bekijken of ik een goed gevoel kan krijgen naar het einde van de week toe. Ik vind dat ik 100 procent capabel moet zijn om de Ronde te rijden. Het is dan ook geen gewone koers, maar een wedstrijd die me nauw aan het hart ligt.”

Wanneer de beslissing om al dan niet deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen valt, kon Van Avermaet moeilijk zeggen. “Ik denk dat ik dat het liefst zo laat mogelijk beslis, vrijdag of zo. Dan kan ik me een beeld vormen van hoe ver ik kan komen. Als ik start, dan wil ik van betekenis zijn. Ik kan rijden, maar dat is nog een groot verschil met koersen. De schokken op de fiets kan ik goed verdragen, maar het is vooral het versnellen en sprinten die nog ontbreken.”

Ploegleider Piva: “Hij moet zelf beslissen in overleg met de dokter”

"Ik hoor Greg geregeld", zegt ploegleider Valerio Piva. "Zijn blessures verbeteren, maar de pijn blijft, vooral in zijn schouder. Sprinten, demarreren en aan zijn stuur trekken, blijft een probleem.” Beter nieuws is er van zijn andere blessures: de breuken zijn zeker niet erger geworden, en het probleem met die lichte klaplong is zo goed als opgelost. "Dat was in principe de gevaarlijkste blessure", zegt Piva. "Dus op dat vlak zijn we gerustgesteld.”

Wat is dat waard? Van Avermaet heeft vorige week vooral gerust. Gisteren heeft hij een tochtje met de mountainbike gemaakt. "Zijn conditie was goed voor de val", zegt Piva. "Die zal ook niet weg zijn na een week zonder trainen. Maar stel dat hij kan meedoen, dan zal hij onmogelijk 110 procent zijn, hij zal misschien 90 procent zijn. Het is hem in het verleden niet gelukt om de Ronde te winnen aan 110 procent, ik heb Greg gezegd dat alles ook een keer kan meezitten en wie weet volstaat dat dan misschien toch."

Maar dat is helemaal dromen. De realiteit is anders, beseft Piva. "Ik vrees dat de tijd te kort zal zijn, maar dit blijft Greg Van Avermaet. Hij moet zelf beslissen, in overleg met de dokter."