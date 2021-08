“Het zou afbreuk doen aan onze vele opofferingen”: 3x3 Lions geven geen commentaar op eventuele fraude om aan Olympische Spelen te kunnen deelnemen

Fiba-account

Geen commentaar

“U heeft net zoals iedereen live kunnen zien hoe wij niet zonder moeite of inspanning de kwalificatie afgedwongen hebben op het terrein in Debrecen - Hongarije”, luidt de verklaring. “Bij een eerste poging in Graz - Oostenrijk kwamen we nog net tekort. Nadien hebben we dan toch redelijk succesvol deelgenomen aan de Olympische Spelen. Als u kijkt naar de ranking wereldwijd hebben de zes spelers van Team Antwerp (de top 6 van de Belgische ranking) alleen al meer punten dan de vijftig beste spelers in Brazilië samen, die vorige week nota bene op plaats 20 in de wereld stonden. We waren destijds een goed team dat in aanmerking kwam voor kwalificatie en hebben dit in 2021 op het veld waargemaakt. Verder hebben we eigenlijk geen commentaar. Dit zou afbreuk doen aan het harde werk en de vele opofferingen die we maandenlang hebben geleverd.”