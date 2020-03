Het zal toch niet zijn, Genk? Kampioen onder immense druk: Play-off 2 dreigt na verlies in slotfase Kjell Doms

02 maart 2020

00u00 0 Jupiler Pro League Hoogspanning bij de landskampioen. Puntenverlies komende zaterdag tegen KV Oostende betekent vrijwel zeker play-off 2 voor Racing Genk. Wint Genk wel, dan wacht hen op de slotspeeldag een finale om play-off 1 tegen KV Mechelen.

Het zal toch niet, Racing Genk? De vergeetput genaamd play-off 2 lonkt voor de uittredende landskampioen. Al heeft Genk z'n lot nog steeds in eigen handen. Twee keer winnen en 't is binnen.

Als op het einde van de rit blijkt dat Genk naast de top zes is gevallen, dan zal dat níét door deze nederlaag tegen Club Brugge zijn. De Limburgers toonden hun strijdershart en stopten bakken energie in het duel met hun ex-coach. Getuige het tafereel na het laatste fluitsignaal. Tussen de vierende Clubspelers zeeg de ene Genkenaar na de andere tegen de mat. Vol-le-dig leeg. Na een match waarin een experimenteel Genk voetbalde zonder echte spits, door de afwezigheid van Onuachu. Mats Möller Daehli acteerde als valse negen en deed dat niet slecht. Thorstvedt toont potentieel, Ito en Bongonda liepen zich het snot uit het lijf. Al moet het gezegd: Genk had een weggeefdoelpunt van Sobol nodig om in de match te komen. Zelf kansen creëren lukte de hele middag amper. "We hebben alles gegeven", zuchtte kapitein Dewaest, terwijl Philippe Clement hem een dikke knuffel gaf. "Er was mentaliteit, agressiviteit, teamspirit én mooi voetbal. We verdienden beter vandaag, zelfs al hadden we misschien niet de grootste kansen om die tweede goal te maken. Deze ploeg verdient een plek in play-off 1."

Ref en VAR

Genk keek gisteren ook richting scheidsrechter Erik Lambrechts en de VAR. Ze voelden zich bekocht. De elleboogstoot van Balanta, de handsbal in de zestien van Rits. "Het is jammer dat de scheidsrechter vandaag mee het resultaat bepaalt", sprak Dewaest. Alle begrip voor de frustraties - de spelleiding kende zeker haar beste dag niet - maar in Genk vergeten ze best niet dat ze vorig weekend op Kortrijk óók ontsnapten met dank aan de VAR. You win some, you lose some. "Ik heb de beelden op mijn iPhone gezien, ik wil er liever niets over zeggen", reageerde Wolf sereen. "Ik ben trots op de ploeg, ook al valt er tegen de overwinning van Club Brugge weinig in te brengen."

Racing Genk heeft zich gesméten. Net daarom was die late goal van Rits een mokerslag. "We mogen een uur of drie ontgoocheld zijn, maar dan moeten we verdergaan op het positieve. We krijgen nog twee finales. Met dezelfde mentaliteit geloof ik in een goede afloop."

Strijden en bibberen

Ook Dewaest blijft daarin geloven. "Deze wedstrijd mag geen negatief effect hebben op de groep", vindt de Genkse kapitein. "Integendeel, hier moeten we moed uit putten. Niets is zeker in het voetbal, maar als we met dezelfde ingesteldheid spelen tegen Oostende en Mechelen, dan pakken we zes op zes. Ik heb nog geen moment aan play-off 2 gedacht. Dat kan niet en dat mag niet. De landskampioen hoort thuis in play-off 1."

Hadden ze zich die boodschap maar ingeprent thuis tegen Zulte Waregem en tegen STVV en in Eupen. Dan waren de twee laatste wedstrijden van de reguliere competitie een opwarmertje voor het echte werk. Nu wordt het strijden én bibberen, hopelijk tot de laatste speeldag voor Genk. Want in het doemscenario kan het ook eerder gedaan zijn. Als Racing Genk komende zaterdag puntenverlies lijdt in Oostende en KV Mechelen thuis wint van Eupen is het over. Dat is de harde realiteit voor de kampioen, een kampioen onder immense druk.