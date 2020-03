Het wordt een bewogen entree: harde kern Anderlecht wacht spelersbus op PJC

07u10 1 Anderlecht Het wordt een bewogen entree. Mauves Army heeft via sociale media opgeroepen om de spelersbus van Anderlecht op te wachten in zwarte kledij. De supportersgroep, die mee de harde kern vormt, doet dit uit protest tegen de gesloten vakken vanavond - niet iedereen kreeg een nieuw zitje toegewezen. Mogelijk zijn er ook in het stadion acties. Ook het gegeven dat Anderlecht in play-off 2 geen financiële compensatie voorziet, stuit de achterban tegen de borst. Navraag leert ons evenwel dat paars-wit niet zinnens is toe te geven.

In februari besliste de Geschillencommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) om Anderlecht te straffen voor het wangedrag van hun supporters in de wedstrijd tegen Club Brugge in januari. Toen gooide een supporter een bommetje in de richting van Club-doelman Simon Mignolet.

De Brusselaars moeten hiervoor een boete van 5.000 euro betalen en in de thuismatch tegen Zulte Waregem moest de Noordtribune gesloten zijn. Vooral dat laatste zinde Mauves Army, de Ultras van Anderlecht die hun plaats in die vakken hebben, niet. “Wij voelen ons bedrogen door deze beslissing”, stond enkele weken geleden te lezen in een open brief op hun Facebookpagina.