Het wonderbaarlijke leven van profvoetballer Bobby Dekeyser: van straatschoffie tot multimiljonair

Nu in tijden van corona wordt aangeraden om thuis te blijven, hebben we met z’n allen meer tijd om te lezen. Daarom doken we in ons archief en maakten we een

van de afgelopen vijf jaar. Vandaag brengen we het levensverhaal van ex-voetballer Bobby Dekeyser dat in november 2018 in onze krant verscheen.

“Dag Jean-Marie, ik ben ook een Belg en ik ben ook keeper.” Zo begon Bobby Dekeyser het gesprek dat zijn leven zou veranderen, ergens in de lente van 1986. Jean-Marie was dé Jean-Marie – Pfaff, dus. In die jaren was hij nog de grote held, keeper bij Bayern Munchen en de Rode Duivels. Het gesprek begon in een hotel in Frankfurt, waar Bayern logeerde voor de wedstrijd tegen de plaatselijke club. Dekeyser logeerde er ook, in de kamer van een kennis. Hij was volledig berooid na zijn legerdienst en een noodlottige afloop van zijn keeperscarrière bij het Brusselse Union.