Het verhaal achter het shirt van Victor Campenaerts: “Fanny kon er niet bij zijn, dus draag ik ze dicht bij mijn hart” Redactie

21 december 2019

19u20 0 Sportgala De Belgische sportwereld heeft zich in Schelle verzameld voor het Sportgala. Blikvanger op de rode loper was Victor Campenaerts die zijn vriendin Fanny Lecluyse op zijn T-shirt meedroeg.

“Fanny kan er niet bij zijn, zij was ook uitgenodigd. Niet als mijn date, maar als sportvrouw zelf”, vertelde Campenaerts. “Ze is op stage in Tenerife, ik heb dus mijn trainer meegenomen. Ook heel goed gezelschap, maar ik draag Fanny hier nauw bij het hart op mijn T-shirt.”

Uiteraard is Campenaerts één van de kanshebbers voor Sportman van het Jaar. Hoe schat hij z’n kansen in tegen Remco Evenepoel en Wout van Aert. “Het wordt moeilijk, ik heb het in de Flandrien en de Kristallen Fiets tegen dezelfde jongens moeten afleggen. We zullen zien.”

“Dit kan alleen maar nog iets bijbrengen aan mijn seizoen, zeker niets minder maken. Dit is nog iets anders dan de Kristallen Fiets of de Flandrien. Dit is over heel België, alle sporten samen. Daarbij genomineerd zijn, dat is echt wel een eer.”

Nina Derwael: “Mijn vriend komt nog, hij heeft net zijn voetbalmatch gespeeld”

Hoe schat Nina Derwael haar kansen in? De gymnaste kan voor het tweede jaar op rij de beste sportvrouw van ons land worden. “Ik weet het niet”, vertelt de gymnaste op de rode loper. “Het is een heel goed sportjaar geweest voor verschillende sporters. Wie er ook wint, ik zal tevreden zijn, want ikzelf heb een goed jaar achter de rug. Alle sporters zijn hier, het is ook leuk om iedereen terug te zien. Mijn vriend komt trouwens nog, hij heeft net zijn voetbalmatch gespeeld. Hij komt hier straks wel nog binnenwandelen.”

Sacoor: “Jacques Borlée is hier niet, dus ik ga ervan profiteren”

Ook Jonathan Sacoor passeerde bij VTM op de rode loper. “Ik kan hier zeker van genieten. Vooral door veel te eten van het dessetbuffet. Jacques is hier vanavond toch niet, dus gaan we er eens van profiteren. En vooral ook om met andere sporters te kunnen babbelen, dat is verschrikkelijk interessant. Het is een enorm jaar geweest voor de Belgische sport.”