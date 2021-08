HET THUISFRONT. Vriend en coach Kieran De Fauw: “Jammer om op deze manier hoofddoel van de Spelen te moeten afsluiten”

Olympische SpelenDe eerste olympische koppelkoers bij de vrouwen is een tegenvaller geworden voor Jolien D’hoore en Lotte Kopecky. Wij konden voor onze rubriek ‘Het Thuisfront’ de wedstrijd meevolgen in Assenede bij Kieran De Fauw, de vriend en trainer van Lotte Kopecky. “Jammer van die twee valpartijen. Er zat meer in dan de plaats waarop ze nu zijn beland.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

10de voor Jolien D’hoore en Lotte Kopecky in een ontgoochelende koppelkoers. Onze landgenotes droomden van een medaille, maar zaten door twee valpartijen nooit echt in de wedstrijd. “De teleurstelling is behoorlijk groot", vertelt Kieran De Fauw voor onze camera meteen na de wedstrijd. “Ze waren aan het rondrijden voor een bonusronde, zonder val doen ze misschien nog mee voor het podium. Groot-Brittannië won wel verdiend, zij waren outstanding.”

De Fauw zag dat D’hoore en Kopecky voor een te klein verzet kozen. “Het is altijd een afweging. Ofwel kies je een groot verzet om in de sprints toe te slaan, ofwel een kleiner verzet om een bonusronde te proberen pakken. Je zag het bij de eerste sprints toen België telkens vijfde werd. Daarna waren ze effectief aan het rondrijden, maar kwam de pech met die tweede valpartij.”

Volledig scherm © Photo News

“Lotte stuurde me na de wedstrijd ook al een berichtje waarin ze zei dat ze te klein reden. Het is vloeken, want het is toch wel jammer om op deze manier het hoofddoel van deze Spelen te moeten afsluiten. Er was ook een verliesronde, dat moet tijdens die eerste valpartij gebeurd zijn. Bij die ontsnapping waren ze daarna wel mee, de overwinning zat er niet meer in, maar tenminste nog (de hoop) op een medaille.”

Kopecky treedt zondag nog aan in het omnium, kan ze de knop snel omdraaien? De Fauw: “De conditie zit goed, dat bewees hun ontsnapping al na die eerste val. Het wordt moeilijk zondag, maar als ze na het eerste nummer goed in de wedstrijd zit kan er veel. Ze heeft in elk geval de motor, al ben ik vooral benieuwd hoe ze er mentaal en fysiek aan toe is na de koppelkoers van vandaag.”

Het was in elk geval het einde van een tijdperk, want Jolien D’hoore (31) stopt aan het eind van dit seizoen met wielrennen. “Jolien heeft een fenomenale carrière gehad”, zegt De Fauw. “Zowel op de weg als op de baan, ze won medailles op de Olympische Spelen en wereldkampioenschappen bij de jeugd en de profs. Hoedje af.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Kieran De Fauw. © VTM

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA