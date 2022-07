Het rijk der vrijheid, jarige Verschaeren herleeft in nieuwe rol onder Mazzu: “Box-to-box, dat ligt me”

Als de voorbereiding een indicatie is voor wat komen gaat, dan zullen ze dit seizoen veel plezier beleven aan Yari Verschaeren in het Lotto Park. De nummer tien van Anderlecht lijkt snel de goede vorm te pakken te hebben. Of hij de titel van topschutter ambieert, vroegen we hem terloops na de oefenpartij tegen FC Nordsjaelland. Twee doelpunten tegen de Denen een paar dagen na de hattrick tegen Vitesse. Vijf goals tijdens deze voorbereiding. Een veelscorer is Verschaeren nog niet geweest in zijn drie seizoenen in de hoofdmacht van Anderlecht.