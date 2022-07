Het Referee Department wil betere communicatie, het spelers -en trainersprotest beperken én zegt: “De VAR mag geen vriend zijn van onze scheidsrechter”

Lorin Parys, CEO van de Pro League, was aanwezig.

Hij zag hoe Stephanie Forde en Bertrand Layec de media toespraken in het Bondsgebouw in Tubeke.

De ene is operationeel manager van het Referee Department, de andere technisch directeur. Zij worden vanaf nu bijgestaan door VAR-coördinator Christof Dierick en Frank De Bleeckere. De ex-scheidsrechter wordt ‘head of refereeing development’. Hij wordt met andere woorden verantwoordelijk voor de jonge, talentvolle refs in ons land.

Met Dieter Denayer (Referee Technology) komt er trouwens ook een nieuwkomer binnen het Professional Refereeing Department.

Volledig scherm Stephanie Forde © Photo News

De scheidsrechters hebben er een driedaagse stage opzitten en kregen dezelfde presentatie voorgeschoteld als de media. De focus van het Referee Department zal het komende seizoen liggen in een “betere communicatie”, zoals Forde het omschreef. Ze vulde aan: “We hebben een nieuw communicatieplan. We willen evolueren naar een transparantere communicatie. Zowel met de media als met de clubs. Bovendien zullen veel meer sleutelbeslissingen op onze website geplaatst en toegelicht worden. We willen de scheidsrechters dichter bij het voetbal brengen.”

Wat niet wil zeggen dat de scheidsrechters meteen na de wedstrijd beschikbaar zullen zijn voor een reactie. Forde: “We moeten hen de kans geven om hun emoties onder controle te houden. Het sluit niet uit dat we ze later die week uitleg laten geven.”

Grote aanpassingen in de richtlijnen voor de scheidsrechters zijn er niet bij de start van het nieuwe seizoen. “Die zijn er de laatste jaren al genoeg geweest”, grijnsde Layec. “We willen wel de perceptie van de voetballiefhebbers, de trainers, de spelers en de club verbeteren - er moet begrip zijn voor een arbitrale beslissing. En we hebben ook een aantal andere dingen benadrukt.”

Volledig scherm Bertrand Layec © Photo News

De Fransman wil vooral dat er wederzijds respect is op en naast het veld. Hevig protest van spelers en trainers zal nog steeds streng bestraft worden - hij haalde er fijntjes het voorbeeld bij van Hein Vanhaezebrouck tijdens de Europe play-offs vorig seizoen. Die nadien hard uithaalde naar Layec. “We staan open voor dialoog, zolang het met respect gebeurt.”

Voorts wil de technisch directeur scheidsrechters met “persoonlijkheid”. Die de dingen aanvoelen. “Ze moeten de frustraties bij spelers en coaches begrijpen, meer ‘feeling’ tonen.”

Quote De VAR mag geen vriend zijn van onze scheids­rech­ters. Hij moet oordelen of een gemaakte beslissing ‘clear and obvious’ is. Het is niet altijd simpel. Een jonge VAR die een oudere scheids­rech­ter naar het scherm laat komen of moet overrulen, maar als het moet… Daarom werken we ook aan het mentale aspect van onze VAR’s Bertrand Layec

En volgend seizoen zullen de refs de ogen extra openhouden voor het gebruik van de ellebogen en de armen.

Tot slot: de VAR. Altijd voer voor discussie. Layec wil een betere synergie tussen de videorefs en de scheidsrechters op het veld. “De VAR mag geen vriend zijn van onze scheidsrechters. Hij moet oordelen of een gemaakte beslissing ‘clear and obvious’ is. Het is niet altijd simpel. Een jonge VAR die een oudere scheidsrechter naar het scherm laat komen of moet overrulen, maar als het moet… Daarom werken we ook aan het mentale aspect van onze VAR’s.”