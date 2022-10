Het oktoberrapport van Antwerp: 6 op 15. Dat is een buis, maar geen man overboord

JUPILER PRO LEAGUE6 op 15: dat zijn de naakte (matige) cijfers die Antwerp sinds begin oktober kan voorleggen. Maar de prestatie tegen leider Genk was nu ook weer niet van die aard om de crisis af te roepen op de Bosuil. “We speelden goed, maar misten efficiëntie”, merkte coach Van Bommel, die niet helemaal te spreken was over de scheidsrechterlijke leiding, terecht op.

Laat ons beginnen met te stellen dat Antwerp-Genk een aangenaam kijkstuk was, een topper die naam waardig. Ook de beleving in het stadion zat snor, inclusief knappe tifo-actie. “Ik heb genoten van de sfeer, zowel voor als tijdens de wedstrijd”, vertelde Mark van Bommel na Antwerps eerste thuisnederlaag in deze competitie. “Los daarvan vond ik dat wij een goede, zelfs een heel goede prestatie afleverden. Samen met Genk maakten we er een intense topwedstrijd van, met snel spel en veel beleving. Alleen toonde Genk zich erg efficiënt, terwijl wij te weinig deden met de halve en hele kansen die we bij mekaar voetbalden. Bovendien had Genkenaar Muñoz geluk dat hij na de rust geen tweede gele kaart kreeg.”

19 doelpogingen

De wedstrijdstatistieken bevestigen Van Bommels indrukken. Antwerp kwam tot 19 doelpogingen, ten opzichte van 8 voor Genk. Het balbezit was eveneens in het voordeel van de Great Old: 54-46. Alleen leverde dat dus niets op. “We mogen trots zijn op onze match”, vond Antwerps kapitein Toby Alderweireld. “We verdienden meer. Onze tweede helft was zelfs bij de beste helften die we dit seizoen speelden. Eigenlijk gaven we weinig tot niets weg tegen een sterke tegenstander als Genk. Ik weet dat het vreemd klinkt, want we slikten drie goals. Maar toch… We zijn teleurgesteld, maar mogen ook niet te negatief zijn.”

Volledig scherm © BELGA

Ondanks de bemoedigende prestatie is het natuurlijk wel zo dat Antwerps puntenoogst in de jongste weken wat minder is. Vóór de meest recente interlandbreak pakten Mark van Bommel en zijn mannen 27 op 27. Erna werd dat 6 op 15. Begin oktober ging Antwerp in Kortrijk ten onder in de ‘grote Lamkel Zé-show’. Half oktober ging het licht een tiental minuten uit op het veld van Standard. En nu kwam er dus een abrupt einde aan een reeks van zeven opeenvolgende thuiszeges. Dat alles samen maakt dat Antwerp sinds de interlandperiode dus gebuisd is op het rapport. Een mindere maand hoeft geen drama te zijn, maar het is uiteraard wel opvallend.

Groter plaatje

Of die 6 op 15 een correcte weergave is van de huidige vormcurve, vroeg een collega-journalist aan Mark van Bommel. “Ach, je moet het hele seizoen bekijken. We zitten momenteel aan 33 op 42”, stipte de Nederlandse trainer fijntjes aan. “Dan mag je toch niet klagen? Ik stel verder vast dat we tweede staan, op vier punten van de leider. In play-offtermen zijn er dat twee.”

“Als we nu tegen Genk slecht hadden gespeeld en kansloos hadden verloren, dan had me dat zorgen gebaard. Maar zo is het helemaal niet gegaan”, vulde Toby Alderweireld wat verderop in de mixed zone aan. “We waren grote delen van de wedstrijd beter. Dat moeten we meepakken naar de toekomst.”

Pittige kalender

Moraal van het verhaal: Antwerp heeft wel eens prettigere momenten gekend, maar er is helemaal geen man overboord. Tegelijk is het zo dat het stamnummer 1 voor de start van het WK nog enkele pittige opdrachten krijgt voorgeschoteld: een verplaatsing naar Charleroi, een thuismatch tegen Anderlecht en een verplaatsing naar Club Brugge. Tussendoor is er dan nog het bekerduel in Beveren. Voor de rust in de Antwerpse tent zou het alleszins niet slecht zijn dat het succespercentage in de komende weken opnieuw wat de hoogte in gaat. Anders dreig je de WK-periode toch met een wat wrang gevoel in te gaan.

Volledig scherm © BELGA