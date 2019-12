Het Masterplan van Martínez slaat aan: op weg naar Gouden Generatie in de dug-out Masterplan Martínez slaat aan: 18 Duivels tonen interesse in trainerscursus Kristof Terreur

18 december 2019

06u00 0 Rode Duivels Kevin De Bruyne zit straks niet als enige in de klas. Roberto Martínez heeft een masterplan uitgetekend. Hij wil de ervaring van de Gouden Generatie niet zomaar verloren laten gaan en farces als die met de diplomaloze Kompany mijden. Iedereen trainer: alle Duivels op cursus.

Eden Hazard (28) haalt de neus voorlopig op wegens andere interesses. Hij is een van de uitzonderingen bij de ervaren internationals. Tijdens een infosessie twee dagen voor de interland tegen Rusland, vorige maand, heeft Kris Van Der Haegen, de directeur opleidingen van de KBVB, een aantal internationals kunnen warmmaken voor de verkorte trainerscursus voor Rode Duivels.

De Bruyne heeft zijn beslissing al genomen, zoals u hier dinsdag kon lezen. Courtois (27) en Mignolet (31) stelden gretig vragen en tekenen in maart normaal gezien ook officieel in. Vermaelen (34) was enthousiast, Lukaku (26) en Mertens (32) luisterden aandachtig. Het woord deed ook zijn ding. Vertonghen en Meunier, beiden door blessures afwezig tijdens de vorige interlandperiode en niet op de infosessie, zochten contact via e-mail en WhatsApp. "Ze zijn nieuwsgierig", vertelt Van Der Haegen. "Ze willen hun toekomst voorbereiden."

Het initiatief voor een trainerscursus kwam van bondscoach Martínez, die als technisch directeur van de bond ook de plannen op lange termijn uittekent. Onder andere de diplomaperikelen van Vincent Kompany, die als speler-trainer bij Anderlecht niet op de bank mag zitten wegens niet de juiste papieren, zette hem aan het denken.

Tijdens een meeting gooide hij vervolgens een ambitieus idee op tafel: "Hoe kunnen we hen betrokken houden bij het Belgisch voetbal? Kunnen we hen nu al voorbereiden op het trainerschap?" Directeur Opleidingen Van Der Haegen toetste het specifieke project af bij de UEFA. Om groen licht te krijgen, stelde hij voor om tijdens elke interlandperiode de cursus te organiseren. Een plan dat uiteindelijk de goedkeuring kreeg.

Zo wordt straks in Tubeke een nieuwe lichting trainers klaargestoomd. De vorige Gouden Generatie, die van 1986-1990, leverde onder anderen Eric Gerets, Hugo Broos, Frank Vercauteren, René Vandereycken, Jan Ceulemans, Stéphane Demol, Lei Clijsters, Franky Van Der Elst en Enzo Scifo af. Uit de selectie van Italië '90 kwamen daar Michel Preud'homme, Lorenzo Staelens en Marc Wilmots bij. In de huidige selectie is Kompany de pionier. Anderen willen hem volgen.

Huiswerk

Sowieso krijgen de spelers na elke sessie huiswerk mee naar huis. Een taak die ze bij hun club zullen moeten uitvoeren tegen de volgende interlandperiode. "Tijdens de presentatie heb ik hen de concrete planning laten zien", zegt Van Der Haegen. "Hoe verloopt de cursus? Wat zijn de vereisten? Wat wordt er van hen verwacht? 't Is niet zomaar eventjes een opleiding volgen. Ze zullen er iets voor moeten doen om competenties te verwerven. Wij zijn nieuwsgierig hoe ze dat in de praktijk zullen realiseren." Een aantal Rode Duivels is al aan de slag gegaan met de pro-formaopdracht die ze na de infosessie kregen. Het valt nog af te wachten hoeveel van de 18 geïnteresseerden (en ex-Duivels Simons en Lombaerts) zich volledig zullen engageren. Sowieso zal de kruisbestuiving tussen opleiders en spelers ook de Belgische trainersschool ten goede komen. Door trainingen onder Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, José Mourinho en co brengen de Duivels zelf ook heel wat knowhow mee.

In 2014 boomde 'Iedereen Duivel'. Straks 'Iedereen Trainer'.