Exclusief voor abonnees

Het lijden van Killian Overmeire, de laatste echte clubspeler: “Ruzies met mijn vrouw gaan nu vaker over voetbal”

NA 26 JAAR BIJ LOKEREN HET LIJDEN VAN 'S LANDS LAATSTE ECHTE CLUBSPELER, KILLIAN OVERMEIRE

Brecht Herman

02 maart 2020

05u00

0