Het 'klavertje tien': deze Belgen maken straks het mooie weer in 2018 DMM

09u30 22 Getty/TDW/PhotoNews David Goffin, Eden Hazard, Seppe Smits, Wout van Aert. Naar wie kijkt u uit in 2018? Het boekjaar 2017 hebben we definitief achter de kiezen. Omdat wij bij HLN Sport reikhalzend uitkijken naar een nieuwe jaargang vol sportieve knalprestaties, selecteerden we tien Belgen die 2018 met stip in de agenda hebben aangeduid. Zie hier ons 'klavertje tien' over tien verschillende sportdisciplines heen.

David Goffin

Geen Belg die het najaar van 2017 zo heeft gedomineerd als David Goffin. De kleine tennismagiër uit Rocourt schitterde op de Masters door Rafael Nadal en Roger Federer huiswaarts te sturen. Ook in de Davis Cup was het huidige nummer zeven onstuitbaar. Na het jaar van de definitieve doorbraak moet nu in 2018 de bevestiging komen. Goffin gaat resoluut voor een halve finale in één van de Grand Slam-toernooien en mag heimelijk dromen van meer. Djokovic blijft op de sukkel, terwijl de terugkerende Andy Murray nog niet zijn gewenste niveau haalt. Van Roger Federer en Nadal weten we intussen al dat Goffin ze de baas kan. Komt er in 2018 een nieuwe hoogtepunt? Afspraak binnen de komende weken op de Australian Open!

EPA

Photo News

BELGA

Seppe Smits

Vanaf 9 februari krijgen we de 23ste Winterspelen uit de geschiedenis voorgeschoteld en dat in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Daarbij ook Belgische medaillekansen. In eerste instantie denken voor snelschaatser Bart Swings, maar ook in het snowboarden liggen er voor ons land mogelijkheden op eremetaal. Seppe Smits is sinds jaar en dag de vaandeldrager van het Belgische snowboarden en hoopt straks in Zuid-Korea te schitteren. Smits strandde vier jaar geleden in Sotsji op een ietwat teleurstellende 13de plaats. Intussen is de nog steeds maar 26-jarige snowboarder met een wereldtitel slopestyle (2017) weer helemaal terug. Op weg naar Olympisch succes? Afspraak vanaf 9 februari in Pyeongchang!

BELGA

Photo News

PHOTO NEWS

Wout van Aert

Uitkijken naar een dubbele wereldkampioen veldrijden? Naar een man die in zijn sport al alles bewezen heeft wat er te bewijzen valt? Het kan! In 2018 geeft Van Aeert het volle pond om een eerste keer te proeven van het Vlaamse wielervoorjaar. De Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, , de E3-Harelbeke, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix. Het hangt een klein beetje af van de goodwill bij de organisatoren waar de wereldkampioen veldrijden straks allemaal aan de start zal verschijnen. Zelf droomt de man uit Lille van Parijs-Roubaix. Gaat Van Aert in 2018 Zdenek Styber, Lars Boom of misschien wel Roger De Vlaeminck achterna? Afspraak vanaf 24 februari bij de start van de Omloop Het Nieuwsblad.

TDW

BELGA

BELGA

Stoffel Vandoorne

Hij had ongetwijfeld meer verwacht van zijn 'maiden year' in de Formule 1, maar helaas gooide de McLaren van Stoffel Vandoorne meer dan één keer roet in het eten. De vervloekte Honda-motor werd intussen vervangen en zo mag Vandoorne hoopvol uitkijken naar wat 2018 brengt. Het nieuwe Formule 1-seizoen start op 25 maart met de GP van Australië. Benieuwd of Vandoorne zich aan de zijde van Fernando Alonso nu écht in de debatten kan mengen.

AFP

Photo News

photo_news

Luca Brecel

Ook in 2018 wordt het weer uitkijken naar de tafelkunstjes van Luca Brecel. De 22-jarige Limburger verscheen in 2017 voor het eerst in de eindstrijd van het wereldkampioenschap snooker in het Crucible Theatre in Sheffield, daarbovenop won hij in augustus zijn eerste rankingtoernooi in China. De verwachtingen zijn dus hooggespannen. Mogen we op 'The Crucible' eind april een nieuwe mijlpaal in de Belgische snookergeschiedenis verwachten? Brecel is het als raspaardje eigenlijk aan zijn stand verplicht om dit jaar een nieuwe stap te zetten naar de absolute top.

Photo News

AFP

BELGA

Kevin De Bruyne/ Eden Hazard

En wat dan gezegd van onze Rode Duivels? Op het WK in Rusland is het straks in juni nu of nooit. Een haalbare groep met Engeland, Tunesië en Panama als tegenstanders mag geen probleem vormen, daarna ligt alles open. Kunnen de Rode Duivels eindelijk hun enorme potentieel vertalen naar een knalprestatie op een groot toernooi? Voor gevestigde waarden als Jan Vertonghen en Marouane Fellaini is het wellicht het WK van de laatste kans. Voor Eden Hazard en Kevin De Bruyne het ultieme moment om de nationale voetbalploeg vol op sleeptouw te nemen met hun voetbalkwaliteiten. Afspraak op maandag 18 juni voor het eerste treffen in groep G tegen Panama.

Photo News

Photo News

BELGA

Nafi Thiam

Akkoord, 2018 is misschien niet het jaar dat Nafi Thiam met rood heeft aangekruist. Onze atletiektrots in de zevenkamp richt de pijlen vooral op het WK in 2019 en de Olympische Spelen in 2020. Het EK atletiek tussen 7 en 12 augustus kan gelukkig wel als ideaal opwarmertje dienen. Wint Thiam ook dat toernooi, dan kan ze voor een unicum zorgen. De Waalse van Senegalese afkomst is dan de regerende Europese, wereld- en Olympisch kampioen op de zevenkamp. Zoiets kan gouden Nafi niet laten liggen, toch?

BELGA

Photo News

BELGA

Emma Meesseman

Nog zo'n leading lady. Nadat ze in 2017 de fakkel heeft overgenomen van Ann Wauters moet 2018 hét jaar worden van Emma Meesseman. De Ieperse sleepte de Belgian Cats op het EK naar ongekende hoogten en moet dat nu ook doen op het WK eind september. Kunnen de Belgische basketbaldames nog eens verrassen? Aan Meesseman zal het alvast niet liggen, de Ieperse is tussendoor ook nog eens één van de sterkhouders bij de Washington Mystics in de NBA voor vrouwen.

BELGA

BELGA

BELGA

Nina Derwael

Amper zeventien is ze, maar ook in 2018 kijken we met plezier uit naar de prestaties van Nina Derwael. Op het WK turnen wil ze tussen 18 en 27 oktober minstens één trapje beter doen dan haar bronzen medaille op de brug met ongelijke leggers vorig jaar. Hét ideale opstapje naar Belgisch turnsucces op de Olympische Spelen in Tokio?

EPA

Photo News

Dimitri Van den Bergh

Met Dimitri 'The Dream Maker' Van den Bergh is ons 'klavertje tien' rond. De 23-jarige Antwerpenaar zette de dartssport afgelopen weken eigenhandig weer op de Belgische agenda met een schitterende prestatie op het wereldkampioenschap. Van den Berg strandde na een thriller in de kwartfinale, maar hoopt eind 2018 ongetwijfeld beter te doen. 'Dancing Dimi' kan de eerste Belg ooit worden in de halve finales van het PDC WK darts. En daar zou uiteraard wel een dansje bij horen...

Dimitri Van den Bergh has ALL the moves... pic.twitter.com/uj5Xf2IdJT — PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2017

Getty Images

Photo News