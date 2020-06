Het is Michael Jordan menens: basketballegende trekt 112 miljoen euro uit voor organisaties die strijden tegen racisme DMM

05 juni 2020

22u45 1 Sport Het is Michael Jordan menens in de strijd tegen racisme. Het basketbalicoon trekt met zijn ‘Jordan Brand’ ruim 112 miljoen euro uit over een tijdspanne van 10 jaar om het racismespook de wereld uit te helpen.

Hij hield zich in het verleden altijd opvallend stil als het om politieke getinte onderwerpen ging. Ook zijn ietwat late reactie op de dood van George Floyd kwam Michael Jordan op wat kritiek te staan, maar nu schakelt de basketballegende een versnelling hoger. Bij monde van zijn manager liet hij weten 100 miljoen dollar uit te trekken in de strijd tegen racisme.

“The Jordan Brand is meer dan één iemand. Het is een familie. We vertegenwoordigen een trotse groep mensen die al verschillende hindernissen heeft overwonnen, die gevochten heeft tegen discriminatie in de maatschappij en die er elke dag werk van maakt om het racisme en onrecht de wereld uit te helpen”, luidt het statement.

“Het is 2020. Er is veel veranderd, maar de ergste dingen zijn hetzelfde gebleven. Black lives matter. Het is geen loze uitspraak. Zolang het diepgewortelde racisme onze samenleving verziekt, is het voor ons een halszaak om ons werk toe te wijden aan de bescherming van zwarten.”

Jordan zal delen van het volledige bedrag overmaken aan organisaties die strijden voor raciale gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en betere vormen van onderwijs. De basketballegende zelf beschikt volgens zakenblad Forbes over een vermogen van iets meer dan 2 miljard euro.

Lees ook:

Michael Jordan heeft genoeg van racisme in VS: “Druk opvoeren om regels te veranderen”, ook huidige topsporters roeren zich

Joint Statement from Michael Jordan & Jordan Brand regarding $100m donation. pic.twitter.com/yYXWh5eBZl Estee Portnoy(@ esteep) link