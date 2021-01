“Het is Lamkel Zé of wij”: deel van spelersgroep Antwerp lust hem ondanks excuses rauw en stelt veto

AntwerpOok na de publieke excuses van Didier Lamkel Zé en de opening die de nieuwe coach Franky Vercauteren liet, lijkt er geen weg terug voor het enfant terrible van Antwerp. Een groot deel van de harde kern lust hem rauw en enkele spelers kunnen met hem niet meer door één deur. “Het is Lamkel Zé of wij.”

Hoe graag Antwerp ook gewoon liefst over voetbal zou praten, steeds is daar Lamkel Zé die de club extrasportief in diskrediet brengt. Na zijn laatste provocatie maandag door op te dagen in Anderlechtshirt en de Antwerpmuren te bekladden, lijkt zijn laatste spatje krediet opgebruikt. In het verleden is de Kameroener na spijtbetuigingen, boetes of een tijdelijke verbanning wel opnieuw gratie verleend in de A-kern - ook Vercauteren liet de deur op een kier - maar met een retour naar de A-kern riskeert Antwerp nog meer heibel.

Zo dreigt een clash met de harde kern van Antwerp. Een deel heeft er nu echt genoeg van. De online haatreacties op zijn uitspatting maandag en de excuses erna waren zo ruim dat de politie gisteren onderzoek voerde of Lamkel Zé moest vrezen voor lijfelijk geweld. Willem Migom, woordvoerder van de politie Antwerpen, bevestigde de zaak-Lamkel Zé actief op te volgen: “We zijn geen bodyguards, maar houden de situatie zeker in de gaten (dinsdag stond er zelfs een combi voor zijn appartement, red.). Wij houden trouwens altijd de vinger aan de pols binnen de harde kernen van de clubs die onze stad rijk is.”

Didier Lamkel Zé scoorde gisteren het winnende doelpunt in een beloftenmatch

Op ziel getrapt

De politie stuitte niet op fysieke bedreigingen, maar verbaal regende het scheldwoorden op de sociale media en enkele leden van de harde kern willen Lamkel Zé nooit nog zien spelen in de Bosuil: “Je bent het niet waard om nog ooit het logo van Antwerp te dragen.” Sven Jaecques, algemeen directeur van Antwerp, reageerde gisteren in een video-interview met VTM dat hij sociale media niet zo leest - “sommige posts tarten alle verbeelding” - maar begreep in dit geval wel de woede van fans: “Hij heeft op de ziel van de club getrapt en dat doe je niet. (...) Het is begrijpelijk dat je dat als fan afkeurt, al is geweld uiteraard nooit een oplossing.”

Antwerp-manager Sven Jaecques was hard voor Lamkel Zé

Patstelling

Maar ook de spelersgroep van Antwerp staat niet te springen voor een retour in de A-kern van Lamkel Zé. Dan dreigt een scenario van verdeeldheid. “Het is Lamkel Zé of wij”, lieten een paar spelers anoniem verstaan.

Een terugkeer is ook niet direct aan de orde. Het lijkt wat op een patstelling. “Ik zie vandaag geen oplossing”, zei Jaecques. Antwerp communiceerde al dat Lamkel Zé blijft - de club liet de winger niet zoals hij gehoopt had richting Panathinaikos vertrekken - maar in de B-kern zal zijn marktwaarde ook niet toenemen.

Jaecques sloeg en zalfde gisteren wat naar Lamkel Zé: “Didier overschreed al vaak de grens, met maandag als degoutant hoogtepunt. Ik keur dat ongelofelijk af. Het is niet leuk om te zeggen, maar het is een publiek geheim dat Didier qua intelligentie niet ‘de top van de top’ is en dat er enkele mensen zijn die daar gebruik of misbruik van maken. Zij provoceren hem of laten hem dingen doen waarvan de man zelf denkt dat het juist is, maar pas achteraf - met de neus op de feiten - ziet dat dat absoluut niet kan.”

De directeur was wel aangenaam verrast dat Lamkel Zé dinsdag zelf bij Antwerp aanklopte om zijn excuses aan te bieden: “Dat was absoluut noodzakelijk. Het is speciaal aan Didier dat als hij voor je zit en incasseert - we zijn in dat gesprek niet vriendelijk geweest - hij ook echt beschaamd is voor wat hij deed. Het probleem is wel dat het een wederkerend fenomeen is en hij steeds meer krediet verliest. Op dit moment verandert er dan ook niets aan zijn situatie. Hij traint vandaag opnieuw met de B-kern. Het enige wat kan helpen, zijn daden van Didier om het geloof en respect van de supporters terug te winnen, maar dat gaat tijd kosten.” (BF/MVS/KDW/PLA)

