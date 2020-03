Voetbaltoppers Gesponsorde inhoud Het indrukwekkende parcours van Club Brugge-trainer Philippe Clement: van Rode Duivel tot supercoach Aangeboden door Betway

16 maart 2020

08u00 0 Hij speelde 38 keer voor de Rode Duivels, zat bij de nationale ploeg tijdens het WK 1998 en het UEFA Euro 2000 en maakt nu furore als hoofdtrainer. Philippe Clement werkt aan een indrukwekkend trainerspalmares, waar al een landstitel, twee keer Belgisch Trainer van het Jaar en twee Raymond Goethals-trofeeën op staan. Een mooie prestatie voor de Club Brugge-trainer die pas aan zijn derde seizoen bezig is.

🏆 De winnaar van de Trofee Raymond Goethals, voor het tweede jaar op rij: Philippe Clement! 🎉 pic.twitter.com/XpKrXGALvt Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Philippe Clement startte als speler en speelde vooral in België. In 1998 maakte hij een transfer van KRC Genk naar Coventry City, maar al na één seizoen keerde hij terug naar het Belgische voetbal. Tien seizoenen en 256 wedstrijden lang speelde de verdedigende middenvelder slash centrale verdediger voor Club Brugge. Nadat hij zijn spelerscarrière afsloot in 2011, nam hij zijn eerste stappen in het trainersvak als beloftetrainer en assistent bij Club Brugge. In 2017 waagde hij uiteindelijk de sprong naar het hoofdtrainerschap en met succes.

Instant succesvol

Na enkele maanden als hoofdtrainer bij Waasland-Beveren tekende Clement in december 2017 bij Genk, de club waarvoor hij drie seizoenen speelde en de beker won. Hij haalde direct de bekerfinale en bemachtigde een Europees ticket. In 2018-2019 werd hij zelfs landskampioen.

Genk had vorig seizoen een goed team met spelers als Ruslan Malinovskyi en Leandro Trossard. Volgens Trossard had Genk dat aan Clement te danken. “Hij is een heel goede coach. Het team was al twee, drie jaar op elkaar ingespeeld, maar toch voegde hij iets extra’s toe dat ons tot een echt team maakte en ons ook zo deed voetballen.” Meerdere spelers maakten aan het einde van het seizoen een grote transfer, ook mede dankzij Clement. Zo ging Malinovskyi voor bijna veertien miljoen euro naar Atalanta Bergamo en ging Trossard naar Premier League-club Brighton & Hove Albion voor twintig miljoen euro.

🤝 We go way back 🔵⚫pic.twitter.com/ziLeRJgQ3U Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Club Brugge

In Clements eerste seizoen als hoofdtrainer van Club Brugge gaat het even goed. De ploeg is al ruime tijd eerste in de Pro League en Clement haalde met Brugge de finale van de Croky Cup door Zulte Waregem te verslaan in de halve finale. Thuis scoorde Brugge begin januari 1-1, maar tijdens de uitwedstrijd wist het team door een goal van De Ketelaere nog net met 1-2 te winnen.

Het is de tweede bekerfinale voor hoofdtrainer Clement in zijn nog jonge trainerscarrière. Als speler won hij de beker vier keer, waaronder drie keer met zijn huidige werkgever Club Brugge. Als Club Brugge in de finale van de Croky Cup* Antwerp verslaat, krijgt Clement voor zijn zesenveertigste verjaardag het ultieme verjaardagscadeau.

*Uitgesteld als maatregel tegen het coronavirus, een nieuwe datum wordt later bekendgemaakt.