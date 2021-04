Het grote gelijk van Enzo Scifo: “Ik wist zeker dat Romelu Lukaku er 30 per seizoen ging maken”

Binnen is de titel voor Inter nog niet helemaal. Het is aftellen voor Romelu Lukaku (27) en co. Drie zeges in de laatste zes matchen volstaan. ‘Big Rom’ kan niet wachten. Hij wil straks de geschiedenis in. Als spits die Inter voor het eerst in elf jaar weer een landstitel bezorgde.

Zijn status bij de Nerazzurri kan straks niet meer stuk. Met 21 goals en 9 assists was hij dit seizoen rechtstreeks betrokken bij 42 procent van de doelpunten. Het aantal resultaat bepalende doelpunten tel je niet meer op twee handen. In een goed geolied team was hij de killer met dienst, geassisteerd door maatje Lautaro Martínez en sneltrein op rechts, Achraf Hakimi.

Volledig scherm Ook Enzo Scifo, die eind jaren tachtig bij Inter speelde, gaat mee in de lofzang die de Italianen wekelijks brengen aan Lukaku © © PHILIPPE CROCHET / PHOTO NEWS

Grote naam

Ook Enzo Scifo, die eind jaren tachtig bij Inter speelde, gaat mee in de lofzang die de Italianen wekelijks brengen aan Lukaku. Zo ook vandaag in de Gazzetta dello Sport. Scifo is nog altijd een grote naam, zeker in Italië. Een van de gezichten van de vorige Gouden Generatie Belgen.

“En te bedenken dat hij hier in België destijds zwaar bekritiseerd is geweest”, zegt Scifo. “Ze zeiden dat hij technisch beperkt was. Dat hij alleen maar voor doel bleef staan. Praatjes. Ik heb hem altijd een topper gevonden. Hij heeft power. En een goeie linker. Vind me een andere spits dit zo beslissend voor een team is als hij. Om die laatste stap in zijn ontwikkeling te zetten moest hij naar de Serie A. In een veeleisende competitie, onder de juiste trainer en een team dat volledig naar zijn kwaliteiten speelt. Ik wist zeker dat hij er dertig per seizoen zou maken.”

“Conte is de juiste trainer op het juiste moment voor hem. Het is alsof hij gezegd heeft: ‘Lukaku is mijn man’. Daar heeft hij zijn team rond gebouwd. Romelu had geen betere kunnen vinden. En Conte geen betere diepe spits. Robert Lewandowski, Erling Haaland of Karim Benzema misschien. Zij beslissen ook matchen. Maar als België straks op het EK meedoet, is dat ook omdat Romelu daar staat. Conte heeft Lukaku nog beter gemaakt.”

Inter speelt zondagmiddag 15u tegen Verona. Lukaku scoorde in de drie vorige matchen niet. In midweek trof hij paal en lat.

