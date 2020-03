Het eerste wat Lukaku deed toen corona uitbrak: “Bestelde een privéjet voor mijn ma die aan diabetes lijdt” KTH

21 maart 2020

10u56 0 Voetbal Familie komt eerst. Ook in quarantaine. Alles voor zijn mama, als diabeteslijder een risicopatiënt. Op vier uur tijd had Romelu Lukaku (26) haar vertrek uit Milaan geregeld. Zij was, toen de coronacrisis uitbrak in Noord-Italië, zijn eerste zorg.

Exclusive: @RomeluLukaku9 talks to @TaylorRooks from self-isolation in Milan 📲 pic.twitter.com/SCOC2V5h3A B/R Football(@ brfootball) link

Eerder deze week gaf Lukaku in een videogesprek met Ian Wright, ex-voetballer en ondertussen gevierd analist in Engeland, toe dat hij zijn familie het hardste van allemaal mist, daar in quarantaine in Milaan. “Ik mis het normale leven”, gaf hij. “Bij mijn mama zijn, bij mijn zoon, bij mijn broer. Het contact met mensen op straat. ‘It’s bad, man’. Je kan zelfs geen contact hebben met een normale mens.”

Ma Adolphine en zoontje Romeo verblijven al een tijdje niet meer in Milaan. Voorzorgsmaatregel die ze namen toen het corona-epidemie zwaar toesloeg in Lombardije. Samen met zijn zoontje Romeo en broer Jordan vertoeven zij momenteel in België. Ma heeft immers diabetes.

“Mijn broer is in België, mijn mama is in België, ‘my little man’ is in België en ik zit hier”, zegt hij in een videochat met Bleacher Report. “Mijn mama is hier vertrokken vanaf het moment dat het coronavirus is uitgebroken. Ik belde toen mijn mensen in België. Ik zei hen: ik heb vandaag een privéjet nodig. Dringend – vandaag. En zo vertrok ma. Ik denk dat ik om twaalf uur gebeld heb en om vier uur zat ze al op het vliegtuig. ‘She was gone’. Ze was weg.”

“Ik moet voorzichtig zijn. Mijn mama heeft diabetes. Dus ik kan niet eens naar huis gaan en haar een knuffel geven. Mams komt niet meer buiten. Mijn broer en ik zeiden direct: jij gaat niet meer op stap. Geen denken aan. Ze komt in de tuin. En ’s avonds, als het donker is, kan ze een luchtje gaan scheppen, maar niet meer dan dat.”

100.000 euro

Lukaku toonde vrijdag zijn groot hart. Hij sprak de fans van Inter Milaan - en alle Italianen - toe in een filmpje op de clubwebsite. De Rode Duivel maakte daarin bekend dat hij 100.000 euro doneert aan een ziekenhuis in Milaan.

“In deze moeilijke momenten moeten we verenigd zijn en thuis blijven. Italië is een ongelofelijk land dat zo veel goeds gedaan heeft voor mij en mijn familie. Daarom wil ik Italië helpen door 100.000 euro te doneren aan het San Raffaeleziekenhuis. Het zou fantastisch zijn, mochten jullie de mensen en het ziekenhuis ook kunnen steunen. Blijf verenigd, blijf sterk, iedereen.”

“Op deze momenten denk ik wat ik beter kan doen voor mijn familie”, zei hij nog.