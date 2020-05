Exclusief voor abonnees

Het eerste dubbelinterview van het powerkoppel van de VTM-sportredactie: "Wat gaan de kijkers daarvan denken, vroegen onze bazen zich af"

Dietert Bernaers

09 mei 2020

07u00

0

Hij is het al jaren, zij nog maar een maand: Maarten Breckx (35) en Lies Vandenberghe (29) zijn twee van de drie sportankers bij 'VTM Nieuws'. Dat ze getrouwd zijn en een zoontje van bijna een jaar hebben, maakt het speciaal. "Het is niet omdat we toevallig op tv komen, dat we het nieuwste showbizzkoppel zijn."