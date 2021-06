HET DEBAT. Is het een goede zaak dat de Rode Duivels hun familie mochten zien?

De Rode Duivels konden voor de match tegen Portugal even hun hart ophalen. In veilige omstandigheden en in het geniep mochten sommige spelers hun gezin zien. Waarom kan zo’n weerzien een mentale opkikker zijn? Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de spelers hun familie weer mochten zien? Kan het misschien ook een negatief effect hebben? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Sportpsycholoog Filip Boen (KU Leuven):

“De vraag of het een goede of slechte beslissing is om enkele Rode Duivels hun familie te laten ontmoeten, is afhankelijk van de context en die is nog onduidelijk. Ging het enkel om de vrouwen? Of waren er ook kinderen bij? Waarom sommige spelers wel en andere niet? Bij zo'n beslissing is het erg belangrijk dat alle spelers akkoord zijn gegaan, ook die spelers die hun familie niet noodzakelijk wilden zien.”

Het effect? “Dat kan dubbel zijn. Je ziet dat ook in programma’s als de Mol en Expeditie Robinson; sommigen geeft het moed om familie te zien, voor anderen kan het ervoor zorgen dat ze willen opgeven. De Rode Duivels zijn natuurlijk topsporters, de vergelijking gaat niet helemaal op, maar het is best mogelijk dat zo’n ontmoeting ze uit hun concentratiebubbel haalt. Dat alles moet je in 2021 natuurlijk relativeren door de aanwezigheid van sociale media…”

Sportpsycholoog Jef Brouwers:

“Vanuit een empirisch standpunt - ik ben geen onderzoeker -, stel ik vast dat het energie geeft aan de spelers. Je kan dan wel FaceTimen of Skypen, maar dat is anders. Je hebt niet de nabijheid van je familie, je kan niemand vastpakken. Ik begrijp de Rode Duivels dat ze de vraag gesteld hebben én dat ze er op zijn ingegaan. Ik ben een absolute non-believer van isolatie. Als je kan doen wat je in het dagelijkse leven doet, ga je je veel beter voelen. Het werkt relaxerend.”

Brouwers gelooft ook dat het de Belgen kan helpen in het verdere verloop van het toernooi. “Als je brein gelukkig is, kan je meer realiseren. Anders geraak je geen meter meer vooruit.”

Philippe Rosier, coronamanager bij de Rode Duivels:

Door de strenge maatregelen omwille van het coronavirus zei Rosier eerder nog dat “het weinig zin heeft om je kinderen nu achter plexiglas te zien. Dat zou alles alleen maar moeilijker maken”.

Bondscoach Roberto Martinez:

De bondscoach deelde aanvankelijk de mening van Rosier: “Het is jammer dat de spelers hun familie niet kunnen zien nu door de regels”. Hij benadrukte nog wel het belang van zo’n weerzien: “Dat zorgde altijd voor een boost bij de spelers. Laat ons hopen dat in een verder stadium, eens er minder teams meedoen, dat misschien mogelijk wordt gemaakt door UEFA.”

“Er is geen familiedag georganiseerd, maar spelers die dit wensten hebben familie kunnen zien in veilige omstandigheden onder geldende coronamaatregelen”, zo klinkt het nu in een bondsreactie.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.