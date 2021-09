Het dak gaat eraf, de lat helaas ook: Mondo Duplantis, dé ster van deze Memorial, grijpt naast wereldrecord

Tien keer goud. Elf met zilver. Negenmaal brons ook. Of je nu naar boven, onder, links of rechts keek, overal zag je gisteravond een Olympische medaillewinnaar/winnares in het Koning Boudewijnstadion. Te veel sterren om op te sommen, maar de ene schittert altijd net iets meer dan de andere. Hassan, Kerley, Cherry en Mahuchikh vochten om de spotlights, maar naarmate de avond vorderde werd er toch steeds vaker richting die ene, felgele lat geloerd. Hoe hoog zou ze deze keer blijven liggen? “Het is niet wij tegen elkaar, maar wij tegen de lat”, had Mondo Duplantis op voorhand verteld. Polsstokspringers zijn geen concurrenten van elkaar. Het zijn collega’s, vrienden. Met één gemeenschappelijke vijand: dat vermaledijde onding, daar hoog in de lucht.