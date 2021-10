Het antwoord van kapitein Vormer: “Ben je er al uit, coach, wat je dan met je aanvoerder zal doen?

champions league Kopzorgen voor Guardiola: gefrus­treer­de Sterling wil vertrekken, Ferran Torres out tot nieuwjaar

15 oktober Volgende week dinsdag is het zover. Club Brugge staat in de Champions League tegenover Manchester City. Pep Guardiola, de coach van City, hield vandaag zijn persbabbel. Hij bevestigde dat Torres wellicht enkele maanden out is, maar bleek nog niet op de hoogte te zijn van de recente uitspraken van Sterling over diens mogelijk vertrek. “Ik vind dat spelers moeten praten op het veld”, reageerde de coach verrast.