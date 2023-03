HELP TEDESCO. Welke ploeg moet de nieuwe bondscoach opstellen tegen Zweden? Laat het hier weten!

KIJK. Veldrijder Eli Iserbyt getrouwd met vriendin Fien: “The Iserbyts”

Veldrijder Eli Iserbyt is getrouwd met zijn vriendin, Fien Maddens. De veldrijder vroeg zijn Fien ten huwelijk in Hof van Cleve, in februari vorig jaar. Afgelopen weekend maakten ze er werk van, in het gemeentehuis van Anzegem. Iserbyt postte enkele foto’s van hem en zijn bruid, echtgenote Fien plaatste de alleszeggende comment ‘The Iserbyts’, met ‘civil wedding’ erbij.