Heistse Pijl en Antwerp Port Classic : eindelijk nog eens koers in Vlaanderen

08 september 2020

Dit weekend staan met de Heistse Pijl en de Antwerp Port Classic twee Vlaamse semi-klassiekers op de agenda. Eindelijk krijgen de renners van de tweede rij nog eens koersgelegenheid op Belgische bodem. “We zijn deze organisatoren bijzonder dankbaar”, zeggen Gianni Meersman, ploegleider van veldritteam Pauwels Sauzen-Bingoal, en Christophe Brandt, teammanager van Bingoal-Wallonie Bruxelles in koor.

In deze septembermaand zijn we met z’n allen in de ban van de Ronde van Frankrijk. En er is ook Tirreno Adriatico, de Italiaanse rittenkoers. Maar in de Tour zijn zestien Belgen actief, in de Tirreno twintig. Terwijl ongeveer honderdvijftig landgenoten met een proflicentie rondfietsen. Met dank aan het coronavirus zijn het voorbije half jaar tientallen – zelfs honderden – wedstrijden gesneuveld. Een ramp voor onze jeugdrenners, maar ook een pak profs zijn maar al te blij dat ze nog eens een nummer mogen opspellen.

Respect dus voor de organisatoren van de Heistse Pijl en de Antwerp Port Classic. Samen met de Gooikse Pijl zijn dit in september de enige niet-WorldTour-wedstrijden voor eliterenners in ons land. Gianni Meersman, ploegleider van Pauwels Sauzen-Bingoal, benadrukt hoe blij zijn renners zijn met deze kans. “Voor ons staat het veldritseizoen voor de deur. Maar sinds de Ronde van Wallonië – half augustus – konden mijn renners niet meer koersen. Dit weekend kunnen ze eindelijk nog eens diep gaan in competitie en onze sponsors in beeld brengen. Een dikke chapeau voor organisatoren Jef Van Den Bosch en Ben Simons om ondanks deze moeilijke tijden hun nek uit te steken.”

Christophe Brandt, teammanager van Bingoal-Wallonie Bruxelles, bevestigt. “Er is inderdaad nog leven naast de WorldTour”, zegt hij. “Wij kunnen gelukkig ook nog in Luxemburg en Slowakije koersen, maar onze geldschieters zijn Belgisch. Dan zijn we blij dat we ze dit weekend in eigen land in beeld kunnen brengen. En moeten we deze organisatoren en hun sponsors koesteren dat ze het wielrennen in deze moeilijke periode trouw blijven. Uit respect voor hen zal ik onze renners op het hart drukken dat ze voluit voor de overwinning moeten strijden.”

“Mooi compliment”, reageert Ben Simons op de woorden van Meersman. “Ik krijg wel meer positieve reacties dat ik er in deze moeilijke periode toch voor ga. Ik organiseer normaal meerdere wedstrijden en ik heb ook moeten knippen in dat programma. Maar de Antwerp Port Classic, onderdeel van de Bingoal Cycling Cup, leent zich er het best toe om toch te laten doorgaan. De Antwerpse haven, de polders, de vele offroadstroken, dat lukt zonder publiek. We hebben daar vooraf goed over nagedacht. Want als organisator wil je de volksgezondheid niet in het gedrang brengen. Veiligheid staat voorop. Maar we laten niets aan het toeval over. Het wordt overigens een wedstrijd achter gesloten deuren, voor zover dat mogelijk is.”

Een quasi dezelfde reactie bij Jef Van Den Bosch die de Heistse Pijl organiseert. Maar… geen toeschouwers, geen VIP-inkomsten. Een mens vraagt zich af waarom ze toch nog de moeite doen om hun organisatie op poten te zetten. “Eenvoudig”, lacht Simons. “Voor de wielersport, voor de fans (de wedstrijd komt live op tv, red) en voor de renners.” Jef Van Den Bosch: “Het is wat Gianni Meersman vertelt. En wat geldt voor zijn team, geldt voor héél veel andere Belgische elite-renners. Dan ben ik blij dat ik die jongens zaterdag een extra koersdag kan aanbieden.”

Vorig jaar won Aimé De Gendt de Antwerp Port Epic. Alvaro Hodeg won de Heistse Pijl.