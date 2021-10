Heer en meester: Tadej Pogacar heeft na imponerende koers met de Ronde van Lombardije zijn tweede Monument beet

WielrennenTadej Pogacar heeft na Luik-Bastenaken-Luik en de Tour nu ook de Ronde van Lombardije gewonnen. De Sloveen trok met Fausto Masnada naar de meet bij zijn debuut in de Koers van de Vallende Bladeren, daarin was hij heer en meester. Adam Yates werd derde.

De verwachting was dat er van ver vuurwerk zou komen, maar veel bladeren vielen er niet in de eerste helft van de Ronde van Lombardije. Het laatste klassieke Monument van het wielerjaar bleef lang gesloten. Een vroege kopgroep met Bakelants, Wellens en Campenaerts maakte tot 50 kilometer van de meet de dienst uit.

Niet dat er helemaal niets gebeurde. Na het luiden van de klokken op Madonna del Ghisallo probeerde Sivakov een paar keer te prikken op de Dossena-klim. De Rus kreeg luitenants van UAE, Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma mee in het spoor, maar dat was vooral in dienst van de kopmannen.

De teerling zou definitief de lucht ingaan op de Passo di Ganda. Tweevoudig winnaar Nibali opende er de debatten en dat kostte Remco Evenepoel al vroeg op de 9 kilometer lange scherprechter de kop. Net toen Nibali weer tot de orde werd geroepen, sloeg Tadej Pogacar z’n vleugels uit.

De Sloveen reed in een mum van tijd een voorsprong van 30 seconden bijeen. In de achtervolging reageerde Alaphilippe met Roglic, Woods, Bardet en Valverde. Tevergeefs, want bergop was niets aan Pogacar te doen. Een onvermoeibare Masnada kreeg groen licht van Alaphilippe en probeerde het dan maar bergaf.

Met succes, want de Italiaan gooide zich in de afzink als een steen naar beneden. Pogacar deed hetzelfde, maar flirtte na twee slippers wel met een valpartij. Na een afdaling op het scherp van de snee diende zich een Sloveens-Italiaans duo in de straten van Bergamo aan voor de zege.

Op de Colle Aperto ging Pogacar nog een keer op de trappers lopen, maar Masnada weerde zich kranig. De Italiaan hield tot in zijn thuisstad het wiel van de Tourwinnaar. In een kort, maar krachtig sprintje haalde Pogacar uiteindelijk de bovenhand.

Pogacar is zo bij zijn debuut in Lombardije meteen goed voor zijn tweede zege in een klassiek wielermonument. De Sloveen is de eerste sinds Eddy Merckx in 1972 die erin slaagt de Tour en de Ronde van Lombardije in hetzelfde jaar te winnen.

