Harde kern protesteert én juicht bij aankomst bus Anderlecht, tijdens match vliegt vuurwerkstok op het veld PJC

07 maart 2020

21u00 37 Anderlecht Protest én aanmoediging. De harde kern van Anderlecht wachtte voor de match tegen Zulte Waregem de spelersbus op uit protest tegen de gesloten vakken van vanavond - zoals Mauves Army gisteravond had opgeroepen. Vuurpijlen en Bengaals vuur werden bovengehaald, maar toen de bus passeerde, werden de spelers ook luidruchtig toegejuicht. Tijdens de eerste helft werd er buiten het stadion vuurwerk afgeschoten, één van de vuurpijlen belandde zelfs op de grasmat. Opnieuw een sanctie?

Mauves Army, die mee de harde kern vormt, wachtte de bus op uit protest tegen de gesloten vakken vanavond tegen Zulte Waregem - niet iedereen kreeg een nieuw zitje toegewezen. Ook het gegeven dat Anderlecht in play-off 2 geen financiële compensatie voorziet, stuit de achterban tegen de borst. Navraag leert ons evenwel dat paars-wit niet zinnens is toe te geven. Tijdens de wedstrijd weerklonk nog steeds het ongenoegen, op een weliswaar ludieke manier werd er buiten het Lotto Park vuurwerk afgeschoten. Eén pijl belandde op het veld - scheidsrechter Nathan Verboomen droeg op eigen houtje de stok naar de kant en verwittigde de vierde arbiter. Mogelijk kijkt paars-wit vanwege dit incident tegen een nieuwe sanctie aan.

In februari besliste de Geschillencommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) om Anderlecht te straffen voor het wangedrag van hun supporters in de wedstrijd tegen Club Brugge in januari. Toen gooide een supporter een bommetje in de richting van Club-doelman Simon Mignolet. De Brusselaars moeten hiervoor een boete van 5.000 euro betalen en vanavond moest de Noordtribune gesloten zijn. Vooral dat laatste zinde Mauves Army, de Ultras van Anderlecht die hun plaats in die vakken hebben, niet. “Wij voelen ons bedrogen door deze beslissing”, stond enkele weken geleden te lezen in een open brief op hun Facebookpagina.