Harde kern Antwerp steunt voorzitter Paul Gheysens in conflict met Bosuil-eigenaar Tania Mintjens: “De eisen van Mintjens zijn onbegrijpelijk”

Het conflict tussen Antwerp -voorzitter Paul Gheysens en Tania Mintjens als grondeigenaar van de Bosuil beroert al wekenlang de gemoederen van de rood-witte fans. Met Collectief 86 schaart de harde kern van Antwerp zich in een open brief achter Gheysens en vindt de eisen van het kamp-Mintjens “onbegrijpelijk”. De harde kern spoort beide partijen aan om weer aan tafel te zitten: “Het zou doodzonde zijn de afspraak met de toekomst te missen.”

Met de open brief van Collectief 86 lijkt de harde kern van Antwerp de violen gelijk te stemmen met de clubleiding van The Great Old. Het bestuur had eerder al misnoegd gereageerd op het voorstel tot compromis van grondeigenares Tania Mintjens en stelde dat de voorwaarden de groei van de club afremmen. Voorzitter Paul Gheysens schoot het plan ook af. “Het legt een grote hypotheek op de toekomst van de club”, had Antwerp aan zijn fans gecommuniceerd. Mintjens reageerde via haar zaakwaarnemer in de media op haar beurt kregelig: “Antwerp heeft de deur voor overleg gesloten.”

In het verleden stond de harde kern van Antwerp grotendeels aan de kant van Mintjens, die in 2008 met een ultieme lening van 500.000 euro een failliet voorkwam. Maar die deal waarmee ze later de Bosuil-gronden zou verwerven, ligt nu aan de basis van het huidige conflict over het stadiondossier dat Paul Gheysens als nieuwe Antwerp-eigenaar sinds 2015 lijnrecht tegenover Mintjens zet.

Nu de onderhandelingen muurvast zitten, beginnen de rood-witte supporters zich meer en meer te roeren. Collectief 86 kroop als vertegenwoordiger van de harde kern van Antwerp in de pen en publiceerde een open brief op Facebook. “Met lede ogen volgen we via de geijkte mediakanalen de oplopende spanningen in wat we de ‘zaak Mintjens’ zijn gaan noemen”, luidt het. De fans vinden de timing bijzonder ongelukkig: “Uitgerekend op een moment waarop we met het realiseren van ‘Den Dubbel’ het strafste exploot uit onze rijke clubgeschiedenis mochten beleven.”

Tweespalt onder de fans

Collectief 86 stelt dat het breed uitsmeren van het stadiondossier in de media voor tweespalt onder de fans zorgt. Om dat te voorkomen, willen ze graag met een eenduidig standpunt naar buiten treden. Ze kiezen daarbij de kant van Gheysens, die dankzij zijn investeringen van tientallen miljoenen euro’s de club uit het kerkhof van tweede klasse terug naar de top van het Belgische voetbal bracht.

“Wie had er in 2017 durven voorspellen dat we zes jaar later twee bekers en een titel zouden pakken? We denken dat heel het land, wijzelf incluis, met open mond hebben gekeken naar dit huzarenstukje”, klinkt het in de open brief. “In onze opmars was het de familie Gheysens die de architect, drijvende kracht en de motor van het succes was… en nog is…”

Het geloof in de goede intenties van Mintjens heeft de voorbije weken een klap gekregen, valt af te leiden uit de toonzetting: “We lezen tussen de regels door dat mevrouw Mintjens schrik heeft dat de club (en de gronden) zouden worden verkocht en dat dit één van de hoofdredenen is dat ze niet wil verkopen. In alle eerlijkheid kunnen wij echter uit niks afleiden dat een dergelijke verkoop aan de orde is. U ontkende het overigens in de pers, maar wij denken dat de professionele uitbouw van het jeugdcomplex en het aanstellen van Overmars, Van Bommel en andere autoriteiten binnen hun vakgebied, eerder blijk geeft van een wil tot verankering van u en uw familie.”

“Laat de reus niet in slaap vallen”

Collectief 86 vindt er niets mis mee dat Gheysens Antwerp gekocht heeft om er op termijn aan te verdienen via jong talent aan een veelvoud door te verkopen en in de groepsfase van de Champions League proberen te raken. “De inkomsten uit het stadion zullen de club ongetwijfeld op termijn zelfbedruipend maken”. Collectief 86 stelt zich vragen bij het eisenpakket van Mintjens die in de lijn van het Antwerp-bestuur liggen: “Het is voor ons onder meer onbegrijpelijk dat een grondeigenaar aan een investeerder zou opleggen hoe er een return on investment mag worden bekomen door bijvoorbeeld een huurplafond te eisen. Zeker niet wanneer er reeds voor ruim 150.000.000 euro werd geïnvesteerd.”

Tot slot roept Collectief 86 op beide partijen weer samen aan tafel te zitten: “Wij hopen dat we de afspraak met de toekomst niet missen, dat zou gewoon doodzonde zijn. RAFC is een slapende reus die wakker is geworden: laat hem niet terug in slaap vallen. Zit aub samen en finetune dit naar tevredenheid van alle betrokkenen!”

Lees hier de volledige open brief van Collectief 86:

Geachte familie Gheysens,

Beste Paul,

Gheysens slaagt er daarbij niet in een akkoord te bereiken met Mintjens over de aankoop van die bewuste gronden

Met lede ogen volgen we via de geijkte mediakanalen de oplopende spanningen in wat we de ‘zaak Mintjens’ zijn gaan noemen. Met lede ogen omdat we enerzijds de open oorlog niet hadden zien aankomen en anderzijds omdat het strijdtoneel zich grotendeels boven onze hoofden afspeelt. Uitgerekend op een moment waarop we met het realiseren van ‘Den Dubbel’ het strafste exploot uit onze rijke clubgeschiedenis mochten beleven. Ietwat cynisch merken we op dat dit soort paradoxale gebeurtenissen op één of andere manier verweven lijkt met het oude Antwerp-DNA.

Tot op heden hebben wij, als Collectief 86, ons officieel afzijdig gehouden omdat we geen inzage hadden in de finesses van dit complexe dossier en het bijgevolg als harde kern wijselijk vonden om de sereniteit te bewaren. Maar aangezien de interne briefwisseling intussen in de geschreven en gesproken pers werd uitgesmeerd, heeft dit tot logisch gevolg dat de ganse Antwerp-familie nu meekijkt en vooral meediscussieert. Met als onprettig neveneffect dat dit tweespalt onder de fans teweegbrengt. Dat laatste is nu eenmaal eigen aan de mediatisering van onze maatschappij.

We achten het in dit stadium daarom raadzaam om met een duidelijk standpunt naar buiten te komen. Een standpunt waarvan we u graag in kennis stellen.

In de eerste plaats zijn we ons zeer bewust van het feit dat onze club er voor uw overname bijzonder slecht voor stond op financieel en sportief vlak. In die mate zelfs dat haar voortbestaan op de helling stond. Uw investeringen hebben er niet alleen voor gezorgd dat de club werd gered. Bovendien werd de Great Old op 5 jaar tijd uitgebouwd tot een club die tegen het plafond van onze nationale competitie aanduwt. Wie had er in 2017 durven voorspellen dat we 6 jaar later twee bekers en een titel zouden pakken? We denken dat heel het land, wijzelf incluis, met open mond hebben gekeken naar dit huzarenstukje.

In onze opmars was het de familie Gheysens die de architect, drijvende kracht en de motor van het succes was ….en nog is….

We lezen tussen de regels door dat mevrouw Mintjens schrik heeft dat de club (en de gronden) zouden worden verkocht en dat dit één van de hoofdredenen is dat ze niet wil verkopen. In alle eerlijkheid kunnen wij echter uit niks afleiden dat een dergelijke verkoop aan de orde is. U ontkende het overigens in de pers, maar wij denken dat de professionele uitbouw van het jeugdcomplex en het aanstellen van Overmars, Van Bommel en andere autoriteiten binnen hun vakgebied, eerder blijk geeft van een wil tot verankering van u en uw familie.

Wij zijn evenzeer overtuigd van het potentieel van Royal Antwerp Football Club. Uiteraard bent u in hoofdzaak geïnteresseerd in het verdienmodel dat de club kan bieden, maar daar is in de gegeven omstandigheden niks mis mee. Het aantrekken van jong talent dat voor een veelvoud van hun initiële waarde kan worden doorverkocht, het regelmatig meestrijden in de groepsfasen van de Champions League en de inkomsten die uit het stadion kunnen worden gegenereerd, zal de club ongetwijfeld op termijn zelfbedruipend maken.

In het licht van dit alles hebben we het eisenpakket van mevrouw Mintjens en haar zaakwaarnemer met de nodige aandacht doorgenomen.

Het is voor ons onder meer onbegrijpelijk dat een grondeigenaar aan een investeerder zou opleggen hoe er een return on investment mag worden bekomen door bijvoorbeeld een huurplafond te eisen. Zeker niet wanneer er reeds voor ruim 150.000.000 euro werd geïnvesteerd.

Wij weten dat een overeenkomst nakende was , maar dat een akkoord plots werd afgeblazen. Wij vragen jullie met aandrang om terug aan tafel te gaan zitten en jullie Antwerp-hart te laten spreken.

Ons hart klopt voor Royal Antwerp Football Club, Ons hart is rood-wit.

Wij hopen dat van het momentum gebruik wordt gemaakt om een volgende stap te zetten.

Wij hopen dat we de afspraak met de toekomst niet missen, dat zou gewoon doodzonde zijn.

RAFC is een slapende reus die wakker is geworden: laat hem niet terug in slaap vallen.

Zit aub samen en finetune dit naar tevredenheid van alle betrokkenen! Het feit dat Mr Gheysens onze club tot deze hoogten heeft gebracht, laat zien dat zijn hart rood-wit is en daar moet het om gaan.

Maar laat aub die deur naar mekaar open staan.

Los dit samen op met als gemeenschappelijke deler de club en de fans!

Wij rekenen op jullie!! Zit zo snel mogelijk samen.

Het ligt niet in onze bedoeling om de huidige polemiek verder aan te zwengelen, dan wel u in kennis te stellen van het feit dat wij, als Collectief 86, het volledige vertrouwen in de intenties van u en uw familie behouden.

Wij zullen dit standpunt als groep in alle sereniteit uitdragen naar buiten via onze gekende kanalen.

Tot slot bedanken we u en uw familie voor de reeds geleverde inspanningen en hopen we alsnog op een doorbraak in dit netelige dossier dat de verdere uitbouw van onze club in de weg staat.

Namens Collectief 86

Altijd sterk. Nooit verslagen.

