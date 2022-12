Hans Vanaken brengt Kim Huybrechts geluk in ‘Ally Pally’: “Ik bel wel naar Club Brugge dat hij nog even moet blijven”

KIJK. Huybrechts en Vanaken na de zege van ‘The Hurricane’ tegen Wright

Even het hoofd wat leegmaken met wat darts, moet Hans Vanaken gedacht hebben. Met zijn club Club Brugge is de voormalige Gouden Schoen in een benarde situatie verzeild geraakt. STVV knikkerde de landskampioen uit de Croky Cup en gisteren werd er in het slot nog gelijkgespeeld tegen OH Leuven. Trainer Carl Hoefkens lijkt er het gelag voor te moeten betalen, al is hij nog niet officieel ontslagen. De competitie ligt nu even stil en dus krijgen de spelers wat vakantie.