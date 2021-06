Hamilton wijdt persbabbel aan Osaka: “Ook ik was niet voorbereid op die druk”

SportVoor de verandering start Lewis Hamilton zondag in de GP van Azerbeidzjan eens niet als WK-leider, maar daar besteedde de regerend wereldkampioen in de Formule 1 in Bakoe amper woorden aan. Het ging over Naomi Osaka (WTA 2), die na haar onthulling over depressies even afstand neemt van het tennis.