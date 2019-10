Halle-gooik haalt meteen uit in Champions League futsal EVL

10 oktober 2019

11u30 0 Futsal Halle-Gooik heeft zijn eerste wedstrijd in groep 2 van de Champions League futsal vlot gewonnen. De Belgische kampioen haalde het woensdag in eigen zaal van het Azerbeidzjaans Araz met 5-1.

De Azeri's moesten vier Iraanse spelers thuis laten, omdat hun visa niet in orde waren. Ook de komende dagen nareizen is niet meer mogelijk. Patias mocht al na drie minuten scoren met een afstandschot. De tegenstander was meteen genoodzaakt om met een vliegende keeper te spelen. Veel kansen leverde dat aanvankelijk niet op. Araz vertraagde het spel op alle mogelijke manieren. In de slotfase van de eerste helft drukte Halle-Gooik door. Uitblinker Patias strafte een verdedigingsfout af. Nauwelijks één minuut later lag Araz helemaal in de touwen. Araz nam risico's en Patias schatte een en ander goed in. In een bedroevende tweede helft kwam Araz terug tot 3-1. Maar via Tomic en De Bail ging het naar 5-1. Opdracht volbracht.