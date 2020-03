Haalbare loting voor Persoon vandaag in eerste ronde olympisch kwalificatietoernooi VH

14 maart 2020

00u00 0

In de Copper Box Arena in Londen begint Delfine Persoon vandaag aan de eerste ronde van het olympisch kwalificatietoernooi. In de categorie tot 60 kilo worden zes tickets verdeeld. De 35-jarige bokser, die bij de loting niet beschermd was, komt vanmiddag uit tegen de Griekse Nikoleta Pita. Piepjong nog, pas 22 jaar en een haalbare kaart. Pita bokste als amateur twee kampen die ze allebei verloor. Als Persoon die kamp tot een goed einde brengt, wacht haar dinsdag de Bulgaarse Aslahan Mehmedova: 20 jaar, vijf kampen, waarvan ze er vier verloor. Pas daarna wacht een lastigere klant. (VH)