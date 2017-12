Gymnaste Nina Derwael volgt Greg Van Avermaet op als Vlaamse Reus Redactie

19u10

Bron: Belga 2 Gymnaste Nina Derwael is de Vlaamse Reus 2017. Met deze onderscheiding beloont de Vlaamse Bond van Sportjournalisten (VBS) de 'Vlaamse sporter' van het voorbije jaar.

De pas 17-jarige Nina Derwael kende haar jaar van de doorbraak en schitterde zowel op EK als WK. De Truiense veroverde in april goud op het EK in het Roemeense Cluj-Napoca aan de brug met ongelijke leggers. In september volgde ook nog een bronzen plak op het WK in het Canadese Montreal, eveneens op de brug met ongelijke leggers. Ze zorgde zo voor de eerste Belgische WK-medaille in een toestelfinale.

Het was de 26ste keer dat de VBS de Vlaamse Reus uitreikte. De VBS-leden kozen uit een beperkte lijst kandidaten, die door een commissie vooraf was samengesteld. Er stemden 196 Vlaamse sportjournalisten en -medewerkers geldig.

Op de erelijst volgt Derwael wielrenner Greg Van Avermaet op. De winnaar van onder meer Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix kreeg 474 punten. Derwael won met 677 punten. Basketspeelster Emma Meesseman vervolledigde de top drie met 179 punten, zes meer dan nummer 4 Hugo Broos, die met Kameroen de Afrika Cup won. Dan volgen in de uitslag rensters Sanne Cant (106 ptn) en Jolien D'Hoore (78 ptn) en zeilster Evi Van Acker (77 ptn).

Nina Derwael mag haar trofee, een uniek beeldhouwwerk van Willem Vermandere, vrijdagavond in ontvangst nemen tijdens een feestmaaltijd in de zaal 'Gaston' in de Galvestonsite aan de Hurstweg 8 in Gent.

Derwael: "Een hele grote eer"

"Iemand als Greg Van Avermaet kloppen na stemmen van sportjournalisten is een echte eer", verklaarde Derwael. "Ik heb een fantastisch jaar achter de rug. Beter dan ik kon verhopen, met een Europese titel op de brug met ongelijke leggers als summum. Ik pakte bovendien de bronzen medaille op het WK. Na de Olympische Spelen van 2016 blijven mijn resultaten alsmaar beter worden. Ik hoop dat dit nog maar de start is en dat de komende jaren nog meer uit mijn carrière kan puren. Hard werken is de boodschap. Ik vind het ook een heel mooie trofee. Deze krijgt zeker een plaatsje op mijn kamer. Ik had dit helemaal niet verwacht. Het is een hele grote eer."

Erelijst van de Vlaamse Reus:

1992: Sabine Appelmans (tennis)

1993: Gella Vandecaveye (judo)

1994: Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1995: Johan Museeuw (wielrennen)

1996: Luc Van Lierde (triatlon)

1997: Luc Van Lierde (triatlon)

1998: Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1999: Luc Van Lierde (triatlon)

2000: Kim Clijsters (tennis)

2001: Kim Clijsters (tennis)

2002: Kim Gevaert (atletiek)

2003: Marc Herremans (triatlon)

2004: Kim Gevaert (atletiek)

2005: Tom Boonen (wielrennen)

2006: Tia Hellebaut (atletiek)

2007: Kim Gevaert (atletiek)

2008: Tia Hellebaut (atletiek)

2009: Niels Albert (veldrijden)

2010: Kim Clijsters (tennis)

2011: Thomas Van Der Plaetsen (ateltiek)

2012: Evi Van Acker (zeilen)

2013: Frederik Van Lierde (triatlon)

2014: Delfine Persoon (boksen)

2015: Marieke Vervoort (paralympische atletiek)

2016: Greg Van Avermaet (wielrennen)

2017: Nina Derwael (turnen)