In de eerste set dreef de thuisploeg prima mee tot 10-10. Dan sloeg de foutenduivel vijf keer toe. Zo rukten Hofmans en Van de Voorde met die gratis thuishulp op naar 11-16. De set was gespeeld. Guibertin kreeg vleugels en maakte de kloof via 13-21 onoverbrugbaar. Set-up Malisse plaatste een winnend blok en Jens Christiaens had drie keer de hand in de afrondende puntjes: 16-25. Hoofdaanvaller Jippe Schroeven aan service bewerkte na 2-5 de grote kentering: 8-5. Met een tegenzet schoof Rosiers het duo Van Walle en Godart als wissels naar voren. Op zijn beurt scoorde Christiaens de aansluitingstreffer voor 8-8. Maar hoekaanvaller Madsen keerde de rollen om. Over 16-12 en via 18-13 naar 21-16. De gretige Pierre Perin stak mee de neus aan het venster. Borgworm weerstond aan de retourpogingen van Christiaens en een ultiem punt van Malisse voor 23-21. Dan wurmde Madsen (tiende punt) zich naar de gelijkmaker. Mede door een foutje van Vanhelmont: 25-21. Guibertin incasseerde meteen een oplawaai via 5-1 in de derde akte. De Fransman Van Dooren ontbond centraal zijn duivels langs 10-5 en 15-8. Eerlijk gezegd: Guibertin had een dip en bood tot dan geringe weerstand. Plots sloeg de vlam echter weer in de pan. Van Walle, Christiaens, Godart en Huysegoms vielen Borgworm op de huid: 21-21. De thuisploeg verwierf bij 25-24 zijn enige setbal. Christiaens mepte raak voor 27-29 bij de vijfde kans: 1-2. Maar de strijd was niet gestreden. De ingevallen Laenen zette de Wawa’s over 10-4, 18-12 en 23-13 op weg naar 2-2. De zwakke repliek van Guibertin sloeg daarna andermaal om in een offensief via 1-5 in de tiebreak. Tot Madsen en maats naar 7-8 counterden. Fafchamps en Cosemans trokken de score naar 10-8. Er volgde na ruim tweeënhalf uur een beklijvend slot. Borgworm kon na 14-13 afronden bij de derde matchbal. Met offensief werk en een ace van MVP Laenen. Zijn score: drie bloks, aanvallend 11 op 20 (55%) en twee aces. Bij 17-15 goed voor twee punten en eentje voor de bezoekers. “We bespeurden te veel loomheid in onze rangen”, concludeerde Axis-scouter Sven Govers. De eindtotalen (110-104): blok: 22-11, positieve receptie: 56 tegen 43%, aces: 11-2, zelf gescoorde punten: 87-67, foutenlast: 37-23. (PLG)