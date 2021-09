Guardiola zegt dat De Bruyne zich goed voelt: “Hij heeft prima getraind”

Voetbal Football Talk. Red Flames Cayman en De Caigny naar groepsfase Champions League - Pech voor Club-aan­winst Providence

8 september Red Flames Janice Cayman en Tine De Caigny mogen met hun clubs Olympique Lyon en Hoffenheim de groepsfase van de Champions League in. Na winst in heenwedstrijd klopte Champions League-recordwinnaar Lyon het Spaanse Levante thuis met 2-1. Vanaf de start van de tweede helft kreeg Janice Cayman een plaats in de 4-3-3 van coach Sonia Bompastor. De Flame, kwiek en snel, zorgt een hele helft voor problemen bij Levante. Na de pauze speelde haar team een pak snediger en scoorde twee keer. Op een hoekschop pakte het een tegendoelpunt.