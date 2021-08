Guardiola stemt in met komst Ronaldo: Manchester City werkt aan spectaculaire transfer

Champions League Jan Vertonghen, man met Ajax-verleden, kreeg geen warm welkom in Eindhoven: “Kon het fluitcon­cert wel verwachten”

25 augustus Of Jan Vertonghen veel vrienden heeft in Eindhoven, dat valt te betwijfelen. De Rode Duivel heeft een verleden bij rivaal Ajax, en dat mocht hij gisteren horen. Toen hij na rust inviel voor Benfica kreeg hij een fluitconcert van de thuisaanhang over zich heen. Het zal hem worst wezen, want Benfica plaatste zich voor de groepsfase van de Champions League.