Guardiola stemt in met komst: Man City werkt aan spectaculaire transfer, Ronaldo neemt afscheid van ploegmaats

City legt zijn eieren in het mandje van Jorge Mendes, de superagent. Hij weet wat City Ronaldo wil bieden aan salaris, hij kent ook de eisen van Juventus.

Juve wil zijn sterspeler, die in februari 37 wordt, enkel laten gaan als er een club 28 tot 29 miljoen euro betaalt, zijn resterende boekhoudkundige waarde. Ronaldo zelf wil weg bij Juve en liet dat zijn club weten. Gisteren had Mendes een meeting met de Italiaanse club. Daarna vloog hij via Parijs terug naar Porto. Hij werkt verder aan een akkoord.