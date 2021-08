Guardiola stemt in met komst: Man City werkt aan spectaculaire transfer, Juve-coach bevestigt vertrek Ronaldo

City legt zijn eieren in het mandje van Jorge Mendes, de superagent. Hij weet wat City Ronaldo wil bieden aan salaris, hij kent ook de eisen van Juventus.

Juve wil zijn sterspeler, die in februari 37 wordt, enkel laten gaan als er een club 28 tot 29 miljoen euro betaalt, zijn resterende boekhoudkundige waarde. Ronaldo zelf wil weg bij Juve en liet dat zijn club weten. Gisteren had Mendes een meeting met de Italiaanse club. Daarna vloog hij via Parijs terug naar Porto. Hij werkt verder aan een akkoord.

Juve-coach Allegri bevestigde op de persconferentie in aanloop naar de match tegen Empoli dat hij niet meer rekent op de diensten van CR7. “Cristiano Ronaldo vertelde me donderdag dat hij niet van plan is om bij Juventus te blijven. Hij heeft niet getraind vandaag en speelt morgen ook niet. Dingen veranderen, dat is het leven. Cristiano heeft ons geholpen. Nu vertrekt hij, het leven gaat voort.”

Noem het het Messi-effect. De sjeiks van City hebben gezien hoe de komst van de Argentijn een stad op zijn kop zette. Zij zien Ronaldo als een interessante optie nu Harry Kane bij Tottenham blijft. Er lopen gesprekken. Pep Guardiola stemt in met een transfer. Hij vindt dat CR7 niet helemaal in zijn spelconcept past, maar liever Ronaldo dan geen scorende spits. Kevin De Bruyne mag straks, als hij weer fit is, voorzetten richting zijn hoofd pompen.

City was zinnens eerst geen transfersom te betalen, maar er wordt aan een oplossing gewerkt. Juventus wacht op officiële toenadering. Tot nu toe verloopt alle contact via Mendes. Verwacht wordt dat hij een complex dossier ontmijnt.

Jan Breydel ziet straks misschien Lionel Messi én Cristiano Ronaldo. CR7 traint ondertussen niet meer mee bij Juventus. Hij zei zijn ploegmaats vaarwel en heeft het oefencomplex al verlaten.

