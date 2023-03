Groves triomfeert in ‘vlakke’ etappe Ronde van Catalonië, Evenepoel en Roglic nemen een snipperdag

Waanzin: Lionel Messi na bezoek aan restaurant in Buenos Aires opgewacht door uitzinnige massa

In de mensenzee vallen twee jongens elkaar in de armen. Zij hebben in Buenos Aires net een glimp opgevangen van de enige echte Don Leo, die net het klassieke grillrestaurant ‘Don Julia’ een bezoek had gebracht. Lionel Messi, na de Qatarese WK-triomf voor eeuwig God in Argentinië.