Grootschalige fraude? “3x3 Lions organiseerden fictieve wedstrijden om op Olympische Spelen te geraken”

US Open Zizou Bergs neemt eerste horde kwalifica­ties US Open, Coppejans uitgescha­keld

6:39 Zizou Bergs (ATP-200) heeft zich in New York voor de tweede kwalificatieronde van het US Open geplaatst. De 22-jarige Limburger knokte zich in drie sets, 2-6, 6-1 en 7-6 (7/5) voorbij de Peruaan Juan Pablo Varillas (ATP-124).