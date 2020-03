Groen licht voor Italiaanse koersen, maar ploegen maken voorbehoud: "Houden rekening met plan B" Marc Ghyselinck

03 maart 2020

06u40 0 Wielrennen De Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) worden gereden zoals gepland. Dat heeft organisator RCS per mail bevestigd aan alle deelnemende ploegen. Bij Lotto-Soudal zijn ze opgelucht, maar toch...

De mail viel maandagvoormiddag in de mailbox. Er waren veel twijfels of de Italiaanse voorjaarswedstrijden wel of niet zouden worden geschrapt. Italië is hard getroffen door het coronavirus.

De mail van RCS was erg kort. "We want to underline that alle races are confirmed", staat er. "Wij willen onderstrepen dat alle wedstrijden bevestigd zijn." RCS voegde daar nog aan toe dat de situatie kan veranderen en dat nieuwe maatregelen zich mogelijk opdringen.

De Italiaanse regering vaardigde een decreet uit dat sportmanifestaties in de provincies Lombardije, Veneto en Emilia Romagna tussen 1 en 8 maart worden afgelast. Er volgt wellicht een nieuwe evaluatie voor de periode die daarna volgt.

Lombardije

De Strade Bianche speelt zich af in Toscane, Tirreno-Adriatico wordt gereden in de provincies Toscane, Lazio, Umbrië en de Marche. Die Italiaanse provincies zijn geen risicogebied voor het coronavirus.

Milaan, waar op 21 maart Milaan-Sanremo start, is de hoofdstad van Lombardije en dat gebied is wel zwaar getroffen door corona. Toch meent organisator RCS het licht op groen te kunnen zetten voor Milaan-Sanremo.

Bij de deelnemende ploegen werd de voorbije dagen rekening gehouden met een mogelijke afgelasting van de Italiaanse wedstrijden. De sportieve leiding van Lotto-Soudal laat een vergadering die daarover dinsdagmorgen werd gepland, gewoon plaatsvinden.

Carnaval Nice afgelast

"Ik hield niet echt rekening met een afgelasting van de Strade Bianche", zegt CEO John Lelangue. "We weten natuurlijk niet hoe de situatie in Italië evolueert. We moeten nog altijd met verschillende scenario's rekening houden. We houden nog altijd rekening met plan B. Ook in Frankrijk kan het veranderen. Dat er wordt ingegrepen in Parijs-Nice (8-16 maart, red.) is mogelijk. De burgemeester van Nice heeft de laatste twee dagen van carnaval afgelast."

Woensdag vertrekken bij de service course van de Belgische WorldTour-teams Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick.Step de vrachtwagens richting Siena in Italië, waar zaterdag de Strade Bianche wordt gereden. In de truck van Lotto-Soudal zal ook de fiets van Philippe Gilbert zitten, die volgende week ook start in de Tirreno-Adriatico en dan in Milaan-Sanremo. Gilbert hield er rekening mee dat hij de Tirreno mogelijk voor Parijs-Nice zou moeten ruilen.

Lelangue: "Zelfs als de situatie in Italië verandert, kunnen we Gilbert nog altijd naar Parijs-Nice sturen. Zijn fiets kan met de auto naar Parijs worden gereden. De afstand is te overbruggen. Het is niet dat we in Australië of de Emiraten zitten, hé."