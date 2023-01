De eerste set stond bol van veel discussie. Tot 12-12 dreef de thuisploeg mee. Maar het lage opslagrendement kostte puntjes: 14-19. Dat verschil reed het ingekomen trio Mannaert, Van Walle en Godart aan de pass niet meer dicht. Lou Kindt en kapitein Sinnesael hadden via 17-24 - met jawel zeven setballen - ruimte op overschot om af te klokken op 19-25. In de tweede beurt startte Gert Van Walle in de basis. Guibertin miste even zijn start (1-4), maar kwam sterk opzetten: 19-17 en 21-20. Kindt hield Menen in de race over 23-24, 24-25 en 26-28. De thuisploeg miste één setbal bij 26-25. Het spel wijzigde sterk in het derde deel. Met een overdonderende 16-9. Het verschil deinde nog uit: 25-17. Tot 14-11 in de vierde akte leek een tiebreak in de maak. Maar Hänninen (70 proc.) kantelde de stand via 16-19 naar 19-24. Guibertin bleef zonder puntengewin achter. (PLG)