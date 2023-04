GPS-gegevens verraden dat Schotse ultraloopster 4 kilometer lang 56 per uur ‘liep’: teleurgestelde organisatie diskwalificeert bronzen medaillewinnaar

GEWICHTHEFFEN “Zou een rondlopend lijk zijn als ik zeven keer 10kg moet afvallen”: gewichthef­ster Nina Sterckx over dilemma richting Parijs 2024

Uiteraard is Nina Sterckx in de wolken met haar zilveren medaille in de categorie tot 59 kilo op het EK gewichtheffen, maar het enige dat voor de 20-jarige Gentse telt, is een ticket voor Parijs 2024 te bemachtigen. In welke gewichtsklasse, dat staat nog niet vast, terwijl dat voor Sterckx een verschil van tien kilo meer of minder uitmaakt.