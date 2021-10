Gouden zaak voor Buffalo’s: Kums kopt AA Gent in Belgrado voorbij zijn grootste concurrent

Conference LeagueOverwintering in de Conference League lonkt nu al voor AA Gent. De Buffalo’s wonnen in Belgrado verdiend op het veld van hun grootste concurrent en gaan met 9 op 9 alleen op kop in de groep. Over twee weken kan Gent het thuis tegen Partizan zo goed als helemaal afmaken.

Het was gisteren ‘Indian Summer’ in Belgrado. 23 graden op de middag, ook ‘s avonds was de temperatuur nog best aangenaam in het Partizanistadion. Vanuit Cyprus kwam voor de aftrap al goed nieuws voor de Buffalo’s: Anorthosis en Flora Tallinn hielden mekaar daar in evenwicht en tellen nu al acht punten achterstand op AA Gent. De Buffalo’s deelden later op de avond zelf een ferme tik uit aan Partizan Belgrado, dat na een lange reeks zeges in de eigen competitie én in Europa weer leerde wat verliezen is.

Hein Vanhaezebrouck roteerde ook in de Servische hoofdstad. In vergelijking met de wedstrijd tegen Eupen namen Odjidja, Kums, Hanche-Olsen en Chakvetadze de plaatsen in van Bezus, De Sart, Godeau en Tissoudali. De coach van AA Gent paste zijn veldbezetting ook enigszins aan. Geen twee spitsen deze keer, maar de tandem Odjidja-Chakvetadze in de pocket achter Depoitre. Daar zat best muziek in, met twee paar goeie voeten achter de diepe spits.

Een wedstrijd bij Partizan is altijd een belevenis. Het stadion mocht omwille van de Covidmaatregelen in Servië maar halfvol, maar dat maakte er de fanatieke aanhang niet minder luidruchtig op. De ‘Grobari’ (de ‘Grafdelvers’) kregen deze keer een verbod op Bengaals vuur in het stadion, maar geen erg: dan werd er maar een rode gloed aangestoken op de daken van de appartementsblokken achter één van de doelen. Af en toe werd er wel een bommetje gegooid vanuit de harde kern, maar dat hoort er bij Partizan nu eenmaal bij.

Markovic vedette op retour

AA Gent liet er zich niet door imponeren. De Buffalo’s eisten de bal op, zonder dat Partizan daar veel problemen rond maakte. De leider uit de Servische competitie liet de controle aan de bezoekers uit België en loerde op de counter. Scherp waren de omschakelingen van Partizan niet bepaald. Aanvoerder Lazar Markovic is dé vedette van Partizan en gedraagt zich daar ook naar, maar magerder is Lazar er niet op geworden sinds zijn passage bij Anderlecht in 2018. Zijn snelheid is navenant mee geëvolueerd. Na een uurtje vond Markovic dat het tijd was om te gaan rusten. De enige echte prik van Partizan voor de rust kwam er na een foute inspeelpass van een verder sterke Okumu, maar topschutter Ricardo Gomes besloot voorlangs.

Op dat moment had AA Gent al een minstens even grote kans gehad om op voorsprong te klimmen, maar na een uitstekende actie van Chakvetadze joeg Depoitre de wenkende mogelijkheid over het doel van Popovic. Op aangeven van Odjidja mocht Chakvetadze op zijn beurt op doel af, maar de Georgiër liep zich finaal vast in de Servische defensie. Al bij al speelde AA Gent zijn momenten niet goed uit, maar aan de overkant moest ook Bolat voor de pauze niet één bal pakken.

IJzersterke Ngadeu

Partizan ging na de rust wél met meer druk vooruit voetballen. Gent kwam goed weg toen Natcho een prima voorzet van Menig van dichtbij over doel joeg. Maar dan vonden de Buffalo’s het welletjes. Chakvetadze bediende Odjidja, Popovic moest flink aan de bak op de poging van de Gentse aanvoerder. Samoise bracht de bal na de hoekschop die daaruit volgde terug voor doel, Kums kópte zowaar raak. Odjidja en Nurio kwamen dicht bij méér, maar Popovic hield Partizan in de match. De Serviërs drongen nog aan, maar een ijzersterke Ngadeu kuiste zowat alles op wat in de buurt van het Gentse doel kwam en Vujacic trof van ver de deklat. Gent traint vandaag nog in Belgrado en trekt zondag met een goed gevoel naar Genk.

Gent's Matisse Samoise and Gent's Sven Kums celebrates after scoring during a match between Serbian club FK Partizan and Belgian club KAA Gent, Thursday 21 October 2021 in Belgrade, Serbia, on the third day of the UEFA Conference League group stage, in group B.